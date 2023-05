Quali sono i migliori pneumatici estivi 2023? La nostra classifica

Sicuramente saprai che uno degli aspetti più importanti quando si tratta di avere un’auto in perfette condizioni riguarda gli pneumatici. Per avere le gomme più adatte al proprio veicolo bisogna tenere conto di molte variabili e qui spieghiamo alcune cose che dovresti sapere prima di acquistare nuovi pneumatici per la tua auto. La scelta corretta va infatti oltre il prezzo. Tanto per la sicurezza, come per le prestazioni, è infatti importante montare buoni pneumatici e mantenerli sempre in buone condizioni. Va ricordato che gli pneumatici sono l’unica parte del veicolo che rimane costantemente in contatto con l’asfalto, per questo svolgono un ruolo fondamentale nella guida sicura su qualsiasi tipo di strada.

Quando è il momento di cambiare le gomme

Allo stesso modo gli pneumatici partecipano direttamente o indirettamente a molti altri aspetti della guida. Ad esempio, quelli molto usurati possono aumentare notevolmente lo spazio di frenata della nostra auto, anche del 30% in più rispetto a quanto servirebbe per fermarla con gomme nuove. Un altra situazione in cui è essenziale una buona presa è quando si attraversano le pozzanghere d’acqua che si formano quando piove. Il disegno degli pneumatici è studiato per evacuare l’acqua, facendola passare in maniera ordinata attraverso i loro incavi.

Quando queste scanalature non sono così profonde come sarebbe consigliabile, a causa dell’eccessiva usura, l’acqua inizia a colpire la ruota e può causare l’improvvisa perdita di aderenza nota come “aquaplaning”. Il chilometraggio standard per i pneumatici estivi è di circa 50.000 km. A seconda della marca di pneumatici, dello stile di guida, delle condizioni stradali e delle caratteristiche del veicolo, un buon pneumatico estivo dovrebbe durare tra i 50.000 e i 75.000 km.

Come scegliere gli pneumatici?

Molti automobilisti quando devono effettuare il cambio gomme estive guardano soprattutto alla durata. E a dire il vero, è una mossa piuttosto intelligente. Quali pneumatici durano di più? Qui ti aiutiamo a guidare sempre con sicurezza? Meglio le gomme estive o 4 stagioni? Ovviamente cambiare le gomme della tua auto è una spesa elevata, che a volte può arrivare in momenti difficili, ma questo non significa che dovresti cercare di risparmiare il più possibile alla ricerca del pneumatico più economico sul mercato. Per questo cercheremo di aiutarti offrendoti le migliori opzioni sul mercato con un’ampia varietà di prezzi.

Le dimensioni sono il primo aspetto da tenere in considerazione al momento di scegliere i nuovi pneumatici per la propria auto. Sulla scheda tecnica di ogni veicolo sono indicate le dimensioni corrette degli pneumatici: Altezza, larghezza, diametro, indice di velocità e di peso. Per la nostra classifica abbiamo scelto una misura media, tra le più diffuse sul mercato: 205/55 R16

I 5 migliori pneumatici estivi 2023: la classifica

1) Michelin Pilot Sport 4

Michelin Pilot Sport 4 ha un battistrada asimmetrico, composto da una parte interna ed una esterna, ciascuna responsabile di prestazioni diverse. Il pneumatico è caratterizzato dalle migliori prestazioni e dalla massima qualità ed è destinato alle auto di natura sportiva. A questo modello è applicata la tecnologia Dynamic Response, ovvero una tecnologia che garantisce un’efficace trasmissione della risposta dello sterzo su strada. Di conseguenza la corsa è più precisa, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dal tipo di superficie. Il battistrada asimmetrico si adatta costantemente alla superficie stradale per fornire il massimo contatto del pneumatico con la strada. Trazione e frenata sono state migliorate rispetto al modello precedente attraverso l’utilizzo di una nuova mescola di gomma con elastomeri funzionali e silice.

2) Yokohama BluEarth-GT AE51

Lo Yokohama BluEarth-GT AE51 è uno pneumatico estivo con un’aderenza eccellente sia su superfici bagnate che asciutte. Altri vantaggi sono l’elevata resistenza all’usura, la bassa resistenza al rotolamento e l’elevato comfort di guida. Deve le sue eccellenti prestazioni sul bagnato al disegno asimmetrico del battistrada e all’ampia scanalatura a zig-zag. Questo disegno del battistrada si traduce anche in un elevato comfort di guida e in un’eccellente stabilità. La sua struttura rigida e il profilo del battistrada garantiscono una distribuzione ottimale del peso.

Il Continental UltraContact è uno pneumatico premium progettato per la guida durante il periodo estivo. È un’opzione eccellente per chi cerca uno pneumatico resistente che offra aderenza e sicurezza. L’ultima tecnologia utilizzata nello pneumatico consente ai guidatori di mantenere una trazione adeguata anche in condizioni meteorologiche avverse. Il produttore ha tenuto conto delle ultime tendenze del mercato automobilistico e garantisce che gli pneumatici possano essere utilizzati con successo sia nelle auto con motore a combustione tradizionale sia nei modelli ecologici alimentati da energia elettrica pulita. La mescola di gomma utilizzata in questo modello permette infatti di mantenere una bassa resistenza al rotolamento. Ciò garantisce un minor consumo di carburante, che si traduce in un ulteriore risparmio. I progettisti di pneumatici hanno anche sviluppato uno speciale disegno del battistrada con scanalature e lamelle che evacuano efficacemente l’acqua. Ciò consente di mantenere un’eccellente trazione durante la guida in caso di maltempo e pioggia battente e riduce notevolmente gli spazi di arresto, anche in condizioni difficili.

4) Michelin Primacy 4

Il Michelin Primacy 4 è stato dotato di un battistrada simmetrico, ottimale in termini di durata e prestazioni. Il pneumatico si distingue per 4 ampie scanalature lungo l’intera lunghezza del pneumatico per evacuare perfettamente l’acqua, anche durante la guida sotto la pioggia battente. Le incisioni più piccole nei tasselli del battistrada sono state progettate per far sentire il guidatore sicuro e a proprio agio, anche a velocità più elevate. Lo pneumatico aderisce perfettamente alla strada designata, anche in curva veloce. Per creare il modello è stato utilizzato un composto altamente efficiente che non solo è estremamente resistente, ma si adatta anche perfettamente al terreno. Il pneumatico ha un indicatore di usura, una soluzione molto comoda che aiuta a determinare quando il pneumatico deve essere sostituito.

5) Yokohama Advan Fleva V701

Lo Yokohama Advan Fleva V701 è uno pneumatico estivo specifico per auto sportive, veicoli compatti e crossover, piccole autovetture e berline. Il modello è catalogato per la classe premium, quindi privilegia il supporto della massima qualità. Il battistrada direzionale è dovuto a un progresso tecnologico. Consente di raggiungere alti livelli di velocità fino a 270 km/h, guidare in sicurezza in curva e muoverti agevolmente nel traffico urbano. Ha un’esclusiva mescola di gomma che fornisce una bassa resistenza al rotolamento durante la guida, favorisce il risparmio di carburante e consente un migliore trasferimento di potenza. È uno pneumatico in grado di resistere a temperature elevate, ha un’elevata aderenza e risponde perfettamente anche ai piccoli giri del volante. È inoltre sicuro e resistente.