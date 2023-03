Manutenzione e pulizia climatizzatore auto: guida e consigli

La guida completa e tutti i consigli su come mantenere in perfetto funzionamento il climatizzatore auto con una manutenzione completa.

I mesi molto caldi o molto freddi sono quelli in cui utilizziamo maggiormente l’aria condizionata dell’auto, accumulando così molta polvere al suo interno. Per questo motivo è importante la manutenzione e la pulizia dell’aria condizionata dell’auto; sapere come e quando farla è fondamentale.

Sicuramente se stai leggendo questo articolo è perché hai un problema con l’aria condizionata della tua auto e uno dei problemi più comuni è quello dell’odore che essa può generare. Questo è uno dei maggiori segnali che indica che l’aria emessa non è del tutto pura e, dunque, che il sistema non sta funzionando correttamente.

Come fare la manutenzione del climatizzatore auto

La pulizia dell’aria condizionata dell’auto può essere effettuata regolarmente. La cosa più consigliata è farlo prima dell’inizio della primavera (periodo con più allergie) e all’inizio dell’inverno (periodo in cui si verificano più malattie), oltre alla manutenzione estiva.

Nel caso in cui persone diverse salgano regolarmente nella tua auto, come taxi, VTC o autisti privati, ti consigliamo di pulirla più frequentemente. A questo proposito può esserti utile, prima di tutto, conoscere come funziona il condizionatore auto.

Manutenzione ordinaria

Ecco come pulire l’aria condizionata della tua auto in 3 semplici passaggi:

Pulire i resti di polvere che rimangono nelle prese d’aria utilizzando pennelli in schiuma e una miscela di acqua calda e aceto. Se l’odore dell’aceto è molto forte, puoi aggiungere del succo di limone alla miscela. Deumidificare la vettura impostando il riscaldamento alla massima potenza con vettura in moto per 5 minuti e con vettura ferma per altri 6 minuti.

Terminare la pulizia dell’impianto del veicolo con un prodotto disinfettante che serve ad eliminare funghi e batteri. Per pulirlo a fondo consigliamo l’acquisto di alcuni flaconi enzimatici. Per fare questo bisogna spegnere il riscaldamento e mettere l’aria condizionata al massimo per 5 minuti, chiudendo tutte le finestre tranne quella che serve per diffondere il prodotto. Infine devi spegnere l’aria condizionata e lasciare ventilare il veicolo per alcuni minuti prima di salire in macchina e poterla utilizzare senza problemi.

I filtri del sistema dell’aria condizionata dell’auto andrebbero sostituiti ogni 15 mila chilometri per assicurare il perfetto funzionamento del climatizzatore. Ma se l’aria condizionata viene utilizzata tutto l’anno è sempre meglio cambiare i vari filtri con maggior frequenza. Il momento migliore è all’inizio della primavera per far sì che in estate il sistema funzioni correttamente. Il costo della sostituzione dei filtri varia a seconda della tipologia, si parte da un minimo di 35 euro.

Manutenzione straordinaria

L’impianto di climatizzazione di un veicolo è costituito da un circuito chiuso di tubi flessibili attraverso i quali scorre il gas refrigerante. Trattandosi di un circuito “chiuso” non dovrebbero esserci perdite e quindi non dovrebbe aver bisogno di essere ricaricato. Ma poiché l’auto è sottoposta a continue vibrazioni, sbalzi di temperatura e anche urti, l’impianto finisce per cedere e nel tempo si creano delle piccole perdite che provocano la perdita di un po’ di gas.

Se queste perdite non sono molto evidenti con una ricarica del condizionatore auto ogni due anni manterremo un corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione, anche se è consigliabile effettuarne una revisione ogni anno.

I segnali che indicano la necessità di recarsi in un’officina specializzata per effettuare il controllo del livello del gas sono diversi: la velocità di raffreddamento dell’abitacolo, la mancata emissione di aria fredda, la presenza di odori sgradevoli una volta avviata l’aria condizionata, l’impossibilità di raggiungere la temperatura desiderata.

I costi? Variano a seconda dell’operazione, rabbocco del gas o sostituzione, nonché dal tipo di gas utilizzato dall’impianto. Si parte da un minimo di 50 euro per un semplice rabbocco, ma il prezzo sale in caso di sostituzione.

Nei veicoli elettrici la manutenzione è la stessa?

Molte procedure di manutenzione per i veicoli elettrici sono simili a quelle dei veicoli convenzionali, ma ricorda che i sistemi di climatizzazione ibridi ed elettrici funzionano come sistemi di gestione termica. Ciò significa che devono essere perfettamente funzionanti sotto tutti gli aspetti, non solo per il comfort, ma anche per il corretto funzionamento di altri sistemi.

Molti veicoli elettrici non si avviano, ad esempio, se il sistema di climatizzazione non funziona correttamente a causa del rischio di danni alla batteria e ai componenti della trasmissione elettrica. Pertanto la regolare manutenzione del sistema diventa ancora più cruciale. Inoltre è importante ricordare che molte parti del sistema di climatizzazione delle auto elettriche sono ad alta tensione e richiedono speciali procedure di sicurezza.

Guida alla pulizia dei filtri

Individuare il filtro dell’aria. Troverai il filtro dell’aria della tua auto sopra il motore, in bella vista e in un luogo facilmente accessibile. Se non riesci a trovarlo, ti basta dare un’occhiata al manuale della tua auto, dove troverai anche altri filtri e componenti del motore. Hai perso il manuale o l’hai buttato via? Non preoccuparti! Puoi trovare la versione digitale su internet e persino guardare un video che semplificherà tutto.

Rimuovere il filtro dell’aria. I filtri dell’aria sono generalmente alloggiati in un involucro di plastica o metallo, che sarà necessario aprire prima di rimuovere il filtro. Sulle auto più recenti sono solo agganciati e facili da rimuovere. Se la tua auto è più vecchia potrebbe essere necessario svitare una sezione dell’involucro. Fatto ciò, rimuovere con attenzione il filtro dell’aria.

Pulire il filtro dell’aria con un aspirapolvere. Il modo più semplice per pulire il filtro dell’aria dell’auto è con l’aiuto di un’aspirapolvere. Prova a utilizzare una bocchetta speciale o un aspirapolvere manuale, in modo da poter pulire ogni piega senza danneggiarla. Aspirare entrambi i lati del filtro per due o tre minuti, assicurandosi di rimuovere tutto lo sporco e i detriti visibili.

Pulire il filtro dell’aria con acqua . La pulizia di un filtro dell’aria con acqua richiede molto più tempo, soprattutto se si considera quanto tempo ci vuole per asciugarlo, ma vi assicuriamo che otterrete ottimi risultati. Inizia riempiendo un secchio pulito con acqua e aggiungendo una piccola quantità di detersivo per bucato. Immergi il filtro nell’acqua e agitalo, usando le mani per rimuovere lo sporco e la polvere da ogni piega. Quindi toglilo dall’acqua e sciacqualo sotto l’acqua corrente.



Quando il filtro è pulito, posizionalo su un asciugamano e lascialo asciugare. A seconda di dove lo lasci, possono essere necessarie fino a 24 ore affinché il filtro si asciughi completamente. Ricorda che il filtro deve essere completamente asciutto prima di reinstallarlo. Se è bagnato potrebbe causare seri problemi al motore poiché polvere e particelle si attaccherebbero ad esso bloccando il flusso d’aria.

Perché è importante la manutenzione del climatizzatore auto

Se il filtro è sporco l’aria che emetterà il climatizzatore, fredda o calda che sia, potrebbe contenere contaminanti, odori sgradevoli e persino sporcizia. La mancata pulizia dei filtri dell’aria condizionata può causare, per questo, problemi di salute. Inoltre, come abbiamo visto, nelle auto elettriche un mal funzionamento del climatizzatore può influire sul funzionamento generale della vettura.