Il seggiolino auto Isofix: cos’è, quale scegliere e perché è sicuro

Il sistema ISOFIX, introdotto nel 2004, è diventato obbligatorio in tutti i nuovi veicoli dal 2006 in poi. Ma nonostante ciò, a molti di voi, soprattutto coloro che ancora non sono genitori, può sembrare cinese… cos’è e come si collega ai seggiolini per bambini? In questo articolo vi spieghiamo tutto sul seggiolino auto Isofix: cos’è, quale scegliere e perché è sicuro.

Cos’è il seggiolino auto Isofix

L’Isofix è un sistema di ancoraggio a due punti che permette di agganciare il seggiolino al sedile del veicolo in modo semplice e, soprattutto, sicuro. Questo è possibile grazie al fatto che l’SRI (Child Restraint System) è ancorato direttamente alla struttura del sedile o al telaio del veicolo.

Come funziona il sistema Isofix

È un dispositivo di ancoraggio che incorpora tre punti di fissaggio. Due di essi sono fissati ai sedili del veicolo e fungono da base per sostenere il seggiolino alle estremità laterali. Per quanto riguarda il terzo punto, è responsabile di impedire il ribaltamento del seggiolino stesso. In questo modo il sedile è fissato direttamente ai due punti rigidi tramite le barre che incorpora e che consentono un’installazione molto semplice. Di conseguenza questo sistema offre maggiore protezione e sicurezza dei bambini in auto rispetto al vecchio sistema di fissaggio attraverso la cintura di sicurezza. Con un sistema Isofix non c’è spazio per errori durante il posizionamento del seggiolino in macchina e inoltre il processo è molto più rapido e semplice.

Come capire se la tua macchina ha gli attacchi Isofix

Per sapere se la tua auto è dotata di punti Isofix dovresti cercare le etichette Isofix tra la base e il retro dei seggiolini (i punti di fissaggio potrebbero anche essere visibili). Puoi anche consultare il manuale del veicolo o contattare il produttore o il distributore. Bisogna anche sapere che dal 2006 tutte le auto prodotte sono predisposte per accessori Isofix e punti di ancoraggio Top Tether.

Come montare il seggiolino Isofix nell’auto

Per la sicurezza del tuo bambino è essenziale che la base o il seggiolino Isofix sia installato correttamente. Segui i tre passaggi seguenti per assicurarti che tuo figlio viaggi in sicurezza:

1. Rimuovere i punti di ancoraggio ISOFIX dalla base o dal sedile.

2. Posizionare la base o la sedia sul sedile posteriore del veicolo.

3. Spingere con forza il sedile contro lo schienale per ancorare i due punti di ancoraggio nei due fermi metallici sul sedile. Sentirai un “clic” quando sarà posizionato correttamente.

Per una maggiore tranquillità, le basi e sedili ISOFIX hanno un indicatore colorato (generalmente rosso) per confermare che l’ancoraggio è stato effettuato correttamente. In questo modo sarai sicuro che il tuo bambino sia sempre seduto al sicuro in macchina.

Perché Isofix è un seggiolino sicuro

Visto che questo sistema permette di agganciare il seggiolino direttamente al telaio dell’auto, permette di rendere più uniforme la decelerazione della vettura e del sistema di ritenuta per bambini e, di conseguenza, migliorare i valori biomeccanici in caso di urto. Per questo è più sicuro rispetto al vecchio sistema di ancoraggio del seggiolino tramite cintura di sicurezza.

Modelli di seggiolini Isofix: la guida alla scelta

Oggi circolano veicoli con due diversi tipi di Isofix: quello con due e quello con tre punti di ancoraggio. Questa è una distinzione importante, perché i vantaggi dei seggiolini per bambini sono diversi a seconda del numero di punti di ancoraggio disponibili per il loro fissaggio. Inoltre c’è un ulteriore sistema con piede di supporto.

Con piede di supporto

Il piede di supporto è una sorta di “gamba” che viene fissata perpendicolarmente al pavimento dell’automobile tra il sedile posteriore e quello anteriore o tra il sedile anteriore e il cruscotto, a seconda della posizione di installazione.

Con Top Tether

Il Top Tether è un dispositivo di sicurezza che hanno i sistemi di ritenuta per bambini basati su ISOFIX, e che è il terzo punto di contatto, che assicura la parte superiore del seggiolino al veicolo, e impedisce che si pieghi in avanti in caso di collisione.

Con gancio Isofix

Si tratta di un sistema di punti di ancoraggio che uniscono direttamente il sedile al telaio dell’auto, in modo che rimanga fisso, come se fosse una parte di esso. Pertanto al momento dell’eventuale impatto, il sedile non si muove in modo irregolare come avviene con il semplice sistema di cinture di sicurezza.