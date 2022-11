Cosa fare con l’auto ghiacciata? I nostri consigli

È conveniente preparare la nostra auto quando le temperature scendono pericolosamente vicino a zero gradi in inverno. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui lasciamo l’auto all’aperto durante la notte. La guida può essere infatti condizionata dalle basse temperature, soprattutto all’inizio della marcia (e sicuramente nessuno vuole fare tardi al lavoro o ai propri impegni).

Possibili problemi causati dal ghiaccio

Con l’arrivo delle basse temperature e se l’auto deve rimanere in strada, è necessaria una manutenzione preventiva per evitare che il veicolo diventi inutilizzabile proprio quando ne abbiamo più bisogno. E la causa principale delle avarie in questa epoca dell’anno è propio il ghiaccio. A con possiamo andare in contro con le prime gelate in inverno? L’auto potrebbe non mettersi in moto, la batteria potrebbe scaricarsi per lo sbalzo termico, la serratura della portiera potrebbe bloccarsi, così come anche gli sportelli potrebbero non aprirsi per il ghiaccio.

L’auto non parte

In generale, la maggior parte dei problemi di avviamento a basse temperature sono solitamente associati alla batteria, all’olio del motore all’impianto elettrico. Nel caso dei veicoli con carburatore, potrebbero anche avere problemi di avviamento. In questo caso basterà premere leggermente sul pedale dell’acceleratore, mentre la vettura è parcheggiata. Si può anche provare a premere sul pedale una volta e poi lasciarlo. In questo modo si può facilitare il passaggio di un ridotto quantitativo di benzina verso il collettore. Ciò potrebbe favorire l’accensione dell’auto. Attenzione, però, se il veicolo possiede un motore ad iniezione (la maggior parte delle auto di oggi), queste pratiche risulteranno vane. Ecco allora come fare.

Batteria scarica

Una delle grandi vittime. Con il ghiaccio la batteria perde parte della sua capacità e perde potenza, rendendo difficile l’avvio. Normalmente comincia a soffrire a partire da da zero gradi e riduce la sua potenza a metà da dieci sotto zero. Per questo motivo, e soprattutto dopo tre anni di utilizzo, è consigliabile farla controllare in officina. Per le auto elettriche, invece, la durata della batteria nei giorni più freddi può essere ridotta della metà a causa dell’aumento dell’attrito interno causato da un olio della trasmissione più denso, cosa che deve essere presa in considerazione se non vogliamo rimanere a piedi. Nel caso in cui, il vostro veicolo abbia la batteria scarica, la prima cosa che sarà opportuno fare è quella di chiudere tutte le portiere e spegnere ogni accessorio all’interno dell’abitacolo. Vale a dire, la radio, la ventola del riscaldamento e le luci. In questo modo, si potrà usufruire di tutta l’energia disponibile, in modo da consentire al motore di riavviarsi. Per far questo, bisogna girare la chiave e mantenerla in quella posizione per almeno venti secondi. In tal modo, si dovrebbe riavviare subito il motore. Qui vi spieghiamo dei trucchi per proteggere la batteria dell’auto.

Serratura bloccata

Qualche mattina saremo sorpresi di accorgerci che la serratura si è congelata o che le guarnizioni delle porte hanno perso elasticità, ma è naturale. Le basse temperature hanno il loro costo su qualsiasi veicolo che sosta sulla strada. Pertanto, in questi mesi, conviene prestare loro particolare attenzione. In questo caso gli esperti consigliano di spruzzare sulla serratura dell’alcol o di applicare il calore con un asciugacapelli, ad esempio.

Sportelli ghiacciati come si aprono?

Quando le temperature scendono troppo, il meccanismo della porta può congelarsi. In questo caso non è consigliabile tentare di aprire l’auto con la forza, perché il meccanismo potrebbe danneggiarsi. Si consiglia di utilizzare alcol o anche un asciugacapelli per aprire le porte senza forzarle.

Cosa fare con l’auto congelata?

Quando arrivano le gelate d’inverno e e l’auto si congela, prima di tutto occorre eliminare il ghiaccio sui vetri dell’auto. Molto probabilmente, inoltre, i vetri appannati potrebbero limitare la visibilità, per questo vanno puliti bene prima di partire. Molti dei problemi legati al ghiaccio, inoltre, si possono risolvere facilmente tenendo a bordo gli accessori auto invernali. Per proteggere gli esterni dell’auto in inverno, invece, qui vi spieghiamo come effettuare la manutenzione della carrozzeria in inverno.

Come proteggere l’auto dal ghiaccio

Un rimedio sempre utile, soprattutto s l’auto viene parcheggiata di notte all’aperto, è coprire la carrozzeria con un apposito telo. Inoltre vi consigliamo di proteggere i tergicristalli, soggetti a congelamento, lasciandoli in posizione elevata, soprattutto di notte. Questo per evitare che , congelandosi, si attacchino al parabrezza. Per quanto riguarda la batteria, con l’arrivo dell’inverno è meglio sostituirla se ha già superato la sua vita media. In generale a partire dai 4 anni di vita le batterie dell’auto possono iniziare a perdere potenza. È inoltre importante mantenere a livello il liquido refrigerante, assicurandosi inoltre che non sia scaduto (e che abbia così perso le sue proprietà).