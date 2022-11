Rialzo auto bambini: a partire da quale età e tutte le regole

Tutti i genitori sanno che l’utilizzo del seggiolino è obbligatorio quando si viaggia in modo da garantire la massima sicurezza dei bambini in auto. Tutti i bambini, infatti, in auto devono essere ancorati ad un seggiolino omologato. Quest’ultimo deve ovviamente risultare adatto all’età e al peso del bambino. Quando il piccolo supera però una certa età spesso si cade nella tentazione di eliminare questo fondamentale accessorio e fare viaggiare i bambini senza di esso. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida sul rialzo auto bambini, cercando di analizzarne utilizzo e caratteristiche.

Cosa sono i rialzi auto per bambini?

Il cuscino ausiliario, così viene chiamato il rialzo dalla legge in materia, è ritenuto un sistema di ritenuta parziale, perché deve essere per forza utilizzato insieme alle cinture di sicurezza: queste, infatti, devono essere collocate sopra il bacino e sopra la spalla, per questo va valutata l’altezza del bambino e non la sua età.

Da quale età si può usare solo il rialzo in macchina?

Precedentemente, il rialzo auto per bambini poteva anche essere non dotato dello schienale per il “gruppo 2”, dove rientrano i bambini dai 15 ai 25 kg. Con le ultime regole, esclusivamente i seggiolini del Gruppo 3 (altezza compresa tra i 125 e i 150cm) possono essere senza schienale. Questo tipo di seggiolino – denominato anche booster – può essere utilizzato per i bambini da 5 ai 12 anni, ed è obbligatorio fino al metro e mezzo di altezza o fino ai 36kg. In commercio troviamo comunque numerosi seggiolini del Gruppo 2 dotati di schienale che eventualmente possono essere trasformati in rialzi quando il bambino raggiunge i 125cm, evitando così ulteriori acquisti di altri dispositivi.

Regole sui rialzi auto per bambini: cosa dice la Normativa ECE R44/04

Per ECE R44 si intende una normativa emanata dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Questa legge risulta redatta per regolamentare tutti i dispositivi di ritenuta per bambini. Parliamo quindi non solo dei seggiolini auto, ma anche dei rialzi. Questa legge specifica ha come obiettivo quello di definire come un seggiolino o un rialzo rispetta le regole di omologazione. Questa è relativa sia in termini di sicurezza che di qualità. Nel dettaglio sono regolamentati materiale, installazione, sostanze possibilmente nocive e sicurezza di un rialzo auto per bambini.

Fino ad un’altezza di 125 cm, il piccolo è obbligato a viaggiare su un seggiolino che abbia anche lo schienale, (aggiornamento della normativa ECE R44/04 del 2017). Per questo motivo prima dell’acquisto è necessario controllare che il rialzo omologato sia di qualità e rispetti l’omologazione ECE-R-44. La sigla solitamente viene riportata su un’etichetta attaccato al rialzo.