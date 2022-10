Autunno in camper in Italia: 5 idee su dove andare in viaggio

Organizzare un autunno in camper in Italia permetterà di assaporare bellezze, sapori e profumi che ci offre questa stagione.

Passato il periodo estivo potrebbe arrivare una piccola dose di malinconia, magari pensando ai viaggi trascorsi proprio nel periodo più caldo dell’anno. Per questo motivo, sarebbe bello organizzare proprio in autunno un bel viaggio in camper in Italia, durante il quale assaporare le bellezze che ci offre questa splendida stagione, ricca di sapori e profumi tutti da scoprire.

Dove andare in autunno con il camper?

In questa breve guida vi suggeriremo 5 idee su dove andare in viaggio nella nostra meravigliosa penisola per gustare al meglio l’incredibile spettacolo che il foliage autunnale sa offrire, sfruttando allo stesso tempo la comodità e la versatilità che solo un camper sa offrire. Per una più facile consultazione abbiamo deciso di divedere le mostre mete di viaggio in due macro-zone geografiche, ovvero nord Italia e centro sud Italia. Prima di partire però, meglio ripassare la normativa italiana sulla sosta.

Nord Italia

Innanzitutto, bisogna precisare che il nord Italia si distingue per una vasta quantità di paesaggi differenti capaci di soddisfare davvero tutti i gusti dei camperisti. Partire in autunno in camper permette inoltre di evitare la classica folla delle vacanze estive e di risparmiare qualcosa anche su eventuali visite guidate o sulla ristorazione, inoltre è possibile approfittare di alcune zone dove fare sosta libera.

Molti camperisti in autunno sono attirati dal fascino magico e senza tempo che solo Venezia e la sua laguna sanno offrire. Come valida alternativa vi consigliamo di spostarvi dal mare e di visitare l’entroterra di Venezia. Qui sarà possibile ammirare le ville che si trovano tra Treviso e Padova: parliamo di zone meno frequentate, ma allo stesso tempo bellissime da visitare. Il giro in Camper può arrivare a costeggiare il Fiume Brenta. In questa zona sarà possibile parcheggiare il proprio camper nei pressi della Sagra del Folpo, dove a fine ottobre si possono scoprire numerosi itinerari enogastronomici, assaggiando le numerose prelibatezze della zona. Nella sponda opposta sarà invece possibile parcheggiare in una delle varie aree di sosta disponibili per fare base e da qui andare in treno per scoprire le celebri Cinque Terre.

Una delle mete più cool e ambite del Nord Italia è senza dubbio il meraviglioso Lago di Garda che in autunno diventa una delle mete più romantiche della nostra penisola. Tra le località più affascinanti del Lago c’è sicuramente Sirmione, adagiata su una penisola lunga quattro chilometri che divide esattamente in due parti la parte meridionale del lago. Vi consigliamo di fermarvi al Lugana Marina camper park Sirmione che si trova in via cantarane, 18 loc. Lugana Marina.

Centro e Sud

Se si decide si andare verso il centro Italia, non possiamo esimerci da suggerire una tappa in toscana. Qui sarà possibile gustare l’autunno tra le colline e i vigneti toscani, dove in questo periodo è possibile assistere alla vendemmia e non perdersi le visite alle cantine. La toscana è anche famosa per le sue fonti termali naturali, sia gratuiti che a pagamento. Tra queste segnaliamo i Bagni di Petriolo, una sorgente termale gratuita che si trova a pochi chilometri da Siena.

In questa fonte termale si apprezza un’acqua che sgorga a 43° lungo un tratto del fiume Farma e tra le sue peculiarità vanta una ricca composizione di calcio, fluoro, solfato, cloruro che portano benefici alla pelle e all’apparato respiratorio. A pochi passi c’è anche lo stabilimento termale a pagamento. Il Camper è possibile posteggiarlo nella Strada Provinciale di Petriolo, Monticiano (SI) N 43.081033 E 11.300046.

Scendendo ancora più giù si possono visitare i Castelli Romani. Tra questi borghi sarà possibile dormire in camper in una delle numerose strutture disponibili, respirando la storia più antica del mondo. Il tour dei Castelli può iniziare da Albano Laziale, dove si potrà godere dell’ampia area con parcheggio gratuito che offre il paese in piazza Guerrucci. Come seconda tappa si può scegliere Ariccia e suoi vicoli. In questo luogo senza tempo non si dovrà assolutamente perdere la tipica porchetta, gustata magari nelle caratteristiche Fraschette insieme a del vino locale.

La quinta e ultima tappa che vi consigliamo di visitare in Camper si trova in Puglia, dove sarà possibile scoprire le bellezze del Salento. Tra i tanti posti del tacco dell’Italia spicca l’imperdibile Alberobello che si distingue per i suoi caratteristici trulli. Qui è possibile sostare all’area camper “Nel Verde” che si trova molto vicino al centro città.

Idee per un weekend autunnale in camper

Se avete solo un weekend a disposizione per un piccolo viaggio autunnale in camper vi consigliamo di prendere in considerazione qualche città d’arte italiana, magari meno turistica e conosciuta. Tra queste spicca senza ombra di dubbio la suggestiva Mantova. La città offre una comoda area di sosta per camper proprio lungo le sponde del fiume Mincio. Vi consigliamo di visitare le sue numerose attrattive artistiche e architettoniche. Tra queste segnaliamo: il castello di San Giorgio, Palazzo ducale, Palazzo del Te, la Basilica di Sant’Andrea e Piazza delle Erbe. Per avere un pratico aiuto consigliamo inoltre di visitare una delle numerose app per camperisti.