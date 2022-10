Guidare con la nebbia: tecniche e consigli per farlo in sicurezza

Cosa fare e cosa non fare in caso di condizioni di scarsa visibilità sulla strada. Tutti i consigli più utili per guidare con la nebbia.

Guidare in condizioni di scarsa visibilità è molto complicato: visibilità e aderenza sono notevolmente ridotte. Pertanto è essenziale prendere le giuste precauzioni. In questo articolo vi diamo i migliori consigli per guidare con la nebbia: quali luci accendere e quali non accendere, quando accenderle, la necessità di rallentare e aumentare la distanza percorsa, quando spegnerle, o anche abbandonare temporaneamente la strada se la nebbia è così fitta da costituire un serio pericolo per la sicurezza.

Controllo dell’auto

Prima di mettersi alla guida, sapendo della possibilità di trovare temporali o cattive condizioni meteorologiche sul tragitto, è bene preparare l’auto per ogni evenienza con un check-up periodico. Nello specifico per la guida in caso di nebbia è fondamentale controllare il corretto funzionamento dei fendinebbia, nel caso l’auto ne sia equipaggiata. Anche le luci di emergenza possono risultare utili, quindi verificate il corretto funzionamento anche di quest’ultime. Fate, insomma, un controllo di tutte le lampadine dell’auto, possibilmente sostituendole con dei modelli più luminosi. È quantomai necessario avere a bordo i giubbotti catarifrangenti, obbligatori da indossare in queste circostanze, oltre al triangolo da montare sempre. Con l’aria condizionata è doveroso sbrinare ed evitare l’appannamento interiore dei cristalli, in modo da avere una visibilità interna più pulita possibile

Pulizia dei fari

Tra i vari metodi per lucidare i fari, il bicarbonato di sodio è un dei migliori. Devi solo creare una pasta lucidante a base di WD40 (olio lubrificante) e bicarbonato di sodio. Una volta che lo hai, segui questi passaggi:

Pulisci bene i fari dell’auto con acqua e sapone. Applicare la pasta su tutta la superficie aiutandosi con un panno. Quindi, lucida il faro in piccoli cerchi per 10 minuti.

Utilizza i fendinebbia

I fendinebbia dovrebbero essere usati solo per vedere ed essere visti in condizioni di scarsa visibilità e di nebbia in autostrada. Secondo il codice della strada, oltre alla nebbia, i fendinebbia possono essere utilizzati solo in caso di pioggia molto forte, temporali, forti nevicate o nuvole di polvere. Dovrebbero essere accesi quando si entra in un fitto banco di nebbia, insieme agli anabbaglianti. Non accendere mai gli abbaglianti in questi casi, perché l’ effetto sarà l’opposto: la luce rimbalzerà sulla nebbia e ti abbaglierà. Se la nebbia non è molto fitta, la pioggia non è molto forte, o ci sono pochi fiocchi di neve che cadono, i fari anabbaglianti saranno sufficienti. Quanto ai retronebbia, possono essere utilizzati solo quando le condizioni meteorologiche o ambientali sono “particolarmente sfavorevoli”. Ricorda che se utilizzi i fendinebbia in altre circostanze, può essere causa di una sanzione. Inoltre i fendinebbia anteriori sono molto luminosi e servono principalmente a vedere cosa c’è immediatamente di fronte a noi, ma possono abbagliare gli altri guidatori quando non c’è più nebbia e non ci aiutano a vedere correttamente o a media distanza.

Modera la velocità

Lasciarsi trasportare dalla voglia di abbandonare al più presto quel tratto di visibilità ridotta (e premere l’acceleratore più del necessario) è un’idea disastrosa. Dunque la cosa migliora è moderare la velocità in modo da poter reagire tempestivamente in caso di necessità. Ovviamente la velocità va adeguata all’intensità della nebbia e la distanza di visibilità.

Mantieni la calma

In alcuni casi i banchi di nebbia possono essere veramente molto densi e ridurre la visibilità a solo pochi metri dall’auto. Per questo, soprattutto in autostrada, è possibile agitarsi. Ricordate di mantenere sempre la calma perché avete nelle vostre emani non solo la vostra sicurezza ama anche quella di altri automobilisti.

Errori da evitare

Sicuramente fil primo errore da evitare è guida troppo velocemente per cercare di uscire il prima possibile dal banco di nebbia. Il secondo errore è utilizzare i fari abbaglianti, visto che l’effetto potrebbe essere il contrario. Evitate inoltre di cambiare di corsia, mantenete una traiettoria il più dritta possibile. Se non vi sentite sicuri, inoltre, e ne avete la possibilità, accostate in una piazzola d’emergenza e aspettate che passi la nebbia. Non usate in nessun caso i fari fendinebbia se non necessario, potrebbero infatti disturbare la visibilità di altri automobilisti e rischiereste anche una sanzione.

E se oltre alla nebbia c’è anche il buio?

Se oltre alla nebbia la visibilità è ridotta anche dal buio, perché state guidando di notte, non c’è nessun’altra precauzione da prendere. Seguite le stesse indicazioni perché il buio non diminuir ulteriormente la visibilità già ridotta dalla nebbia.