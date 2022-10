Tutta la verità su pneumatici invernali e catene: cosa conviene?

In questa guida cercheremo di dare una, anzi più risposte a questa domanda, in modo di optare per la scelta più consona alle proprie esigenze.

La stagione invernale ci ricorda che il 15 novembre scatta per gli automobilisti l’obbligo degli pneumatici invernali e catene su alcuni tratti di strade e autostrade italiane. La normativa impone su determinati tratti stradali segnalati dall’apposita cartellonistica l’utilizzo della dotazione invernale. Gli automobilisti hanno infatti la possibilità di scegliere se montare gomme da neve o quattro stagioni, oppure utilizzare le catene (ricordiamo che con le gomme 4 stagioni servono le catene a bordo).

A questo punto però la domanda sorge spontanea: tra pneumatici invernali e catene, cosa conviene utilizzare? In questa guida cercheremo di dare una, anzi più risposte a questa domanda, aiutandovi a fare la scelta più si addice alle proprie esigenze.

Pneumatici invernali

Le gomme invernali o gomme termiche sono pneumatici specifici adatti per tutto l’inverno e non solo sulle strade dove nevica di frequente. Questo tipo di coperture danno il meglio di sé quando le temperature scendono sotto i 7°.

Pneumatici invernali: dove sono efficaci

Di conseguenza, rispetto alle estive, le gomme invernali offrono una migliore aderenza a temperature più rigide, indifferentemente se l’asfalto è bagnato, ghiacciato, innevato o asciutto.

Come riconoscerle e prezzi

Questo tipo di coperture si riconoscono dalle sigle M+S (Mudd&Snow – Fango e Neve) che si trovano sulla spalla dello pneumatico. Chi opta per le gomme invernali deve considerare una spese di circa il 20% superiore alle gomme estive, inoltre bisogna mettere in conto il costo del cambio gomma stagionale. Infine, se non si ha un posto dove ricoverare le gomme (ad esempio un box), sarà necessario pagare un “affitto” al proprio gommista.

Catene da neve

Le catene da neve sono solitamente più economiche delle gomme invernali. Il loro utilizzo è necessario soltanto quando si deve percorrere una strada innevata, per il resto basta tenerle a bordo per ottemperare gli obblighi di legge. Purtroppo però, il problema di delle catene si nasconde nella difficoltà di montaggio. Può infatti capitare di essere costretti a montare le catene nel bel mezzo di una bufera di neve.

Dove sono efficaci

Ricordiamo inoltre che mentre le gomme termiche sono sempre efficaci in inverno, le catene sono utili solo su ghiaccio e neve e fondamentali con pendenze superiori al 10%. Il prezzo di una coppia di catene economiche è di circa 30 euro, mentre per componenti di qualità si può arrivare a spendere fino a 100 euro.

Le tipologie di catene da neve

Esistono numerosi tipi di catene da neve disponibili sul mercato. I vari tipi di catene si distinguono per dimensioni, spessore e sistema di pensionamento. Quelle più comuni ed economiche solo le catene a “Y”, salendo di livello troviamo quelle a rombo (ottime su strade molto innevate), mentre al top troviamo le catene a ragno. Infine, abbiamo anche quelle con maglie piccole da 9mm dedicate a gomme con cerchi superiori ai 17 pollici (definite non catenabili).

Conclusioni

La scelta tra gomme invernali e catene da neve dipende molto dall’uso che si fa dell’automobile e soprattutto in quali luoghi geografici si guida più spesso il proprio veicolo nei mesi invernali. Se si guida per la maggior parte del tempo in città, oppure se si vive nelle regioni del sud Italia, avere le catene da neve a bordo potrebbe essere più che giustificato rispetto all’uso delle termiche. Al contrario, se si vive in zone di montagna o in città del nord dove nevica spesso, consigliamo senza ombra di dubbio l’uso di gomme invernali in grado di garantire la massima sicurezza.