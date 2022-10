Come riconoscere le gomme 4 stagioni: simboli e sigle

In questa guida spiegheremo come riconoscere le gomme 4 stagioni distinguendole tramite simboli, sigle e battistrada.

Lo pneumatico 4 stagioni – conosciuto anche come “all-season” – è stato sviluppato da Goodyear nel 1977 e si posiziona esattamente a metà strada tra le gomme invernali e quelle estive. Le gomme quattro stagioni sono omologate per essere utilizzate in ogni periodo dell’anno e su tutte le strade e autostrade. Sono un’ottima soluzione per chi percorre una media inferiore ai 10mila km all’anno e guida la vettura prevalentemente in zone geografiche dove le temperature sono miti anche nella stagione invernale. In alcuni casi possono essere una buona alternativa agli pneumatici invernali.

Normativa sulle gomme quattro stagioni

L’utilizzo degli pneumatici 4 stagioni sono regolati dalla comunicazione n.1049 del 17/01/2014 del Ministero dei Trasporti. La normativa vigente afferma infatti che:

Le gomme 4 stagioni devono avere un indice di velocità pari o superiore a quello dichiarato sul libretto di circolazione della propria auto.

Se durante un controllo dele Forze dell’ordine viene accertato che si circola con gomme con indice di velocità inferiore a quello riportato sul libretto di circolazione, si è passibili di una multa che va da un minimo di 422 euro e può arrivare ad un massimo di 1695 euro.

Caratteristiche delle gomme 4 stagioni

La struttura degli pneumatici 4 stagioni è sviluppata in modo da offrire una buona efficienza e aderenza sia su tracciati asciutti che su bagnati, oltre che su neve e ghiaccio. Ovviamente in questi ultimi due casi è consigliabile circolare con gomme termiche o in alternativa con catene, perché le all season potrebbero non garantire la stabilità ideale.

Riconoscere le gomme 4 stagioni

Le gomme 4 stagioni possono essere riconosciute grazie ad alcuni tratti distintivi come, ad esempio, la marcatura dello pneumatico (simboli e sigle riportate sul fianco), la denominazione della gomma, il tipo di mescola, il battistrada e le scalanature. In altre guide abbiamo invece spiegato come riconoscere le gomme invernali e la differenza tra le gomme invernali e quelle 4 stagioni.

Simboli e sigle

Le gomme 4 stagioni si riconoscono dalle informazioni riportate sul fianco della gomma, ovvero la sigla 4S che identifica la gomma come 4 stagioni e la sigla Mud+Snow (fango e neve). Come simbolo di solito troviamo una montagna con tre picchi che racchiude all’interno un fiocco di neve (denominazione che certifica l’uso invernale).

Denominazione della gomma

Sempre sulla spalla dello pneumatico troviamo il nome del prodotto, solitamente accompagnato dal tipo di copertura. Come anticipato in precedenza, la quattro stagioni riportano la dicitura 4S, oppure scritta “all season” o in alternativa “all weather”.

Mescola

La mescola dello pneumatico 4 stagioni è molto simile a quella di una copertura estiva. La gomma vanta un’elevata quantità di silice che mantiene mescola morbida anche quando la temperatura scende sotto dei 7°. Questo garantisce una maggiore tenuta di strada in curva e un ottimo grip nelle frenate.

Battistrada

Il disegno del battistrada delle 4 stagioni differisce sia dalle invernali che dalle estive. E’ caratterizzato da un numero elevato di lamelle ed ha una maggiore profondità per migliorare l’espulsione dell’acqua.

Scanalature

La particolare scalanatura delle ruote all seasen permette di offrire un’ottima aderenza sull’asfalto viscido e scivoloso, inoltre aiuta a ridurre la resistenza al rotolamento quando la strada è asciutta e a ridurre il rischio del fenomeno dell’acquaplaning