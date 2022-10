Auto non catenabili: tutto quello che dovresti sapere

Quali auto non sono catenabili? Cosa vuol dire “auto non catenabile”? Quali sono i modelli di recente produzione che non possono essere equipaggiati con le normali catene da neve? Esistono delle alternative se non si possono montare le catene? C’è una normativa che disciplina le auto non catenabili? E cosa può succedere se si montano le catene da neve alle auto non catenabili? Ecco una serie di questioni che tornano utili a molti automobilisti.

In effetti, con l’obbligo (in vigore dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno) di circolare esclusivamente con pneumatici invernali già montati o catene da neve custodite nella vettura e pronte per essere utilizzate in caso di necessità, molti utenti si interrogano su come equipaggiare l’auto per l’inverno ed essere in regola con il Codice della Strada.

In questa guida facciamo chiarezza sull’argomento delle auto non catenabili: cosa significa questo termine, perché esistono pneumatici non catenabili, se c’è una normativa sulle auto non catenabili, se esistono delle particolari diciture a libretto, quali sono le alternative alle normali catene per le auto non catenabili, quali sono le vetture non catenabili attualmente in circolazione.

Normativa sulle auto non catenabili

La normativa che riguarda le auto non catenabili si riferisce, di fatto, al periodo invernale in cui in Italia vige l’obbligo di circolare con la vettura equipaggiata di pneumatici invernali (M+S, M-S, M&S, MS) oppure con gomme 4 Stagioni, o con le catene da neve nel bagagliaio della vettura, pronte ad essere montate nel caso che si debba affrontare una nevicata improvvisa.

Di fatto, il Codice della Strada non fa alcun riferimento alle auto non catenabili: si applica, come è noto, una multa per chi circola dal 15 novembre al 15 aprile senza pneumatici invernali o 4 Stagioni già montati, oppure senza le catene da neve a bordo. Si tratta di una prescrizione della Casa costruttrice del veicolo, che per motivi tecnici e di sicurezza – diametro e sezione della ruota, spazio fra battistrada e passaruota o fra cerchio e pinza dei freni e/o telaio, altezza delle sospensioni – può vietare il montaggio delle “tradizionali” catene da neve ad uno o più modelli di auto prodotte.

Come capire se l’auto è catenabile o non catenabile?

Per sapere se la propria auto è catenabile oppure non lo è, bisogna fare riferimento al libretto di uso e manutenzione della vettura: nella sezione dedicata alle ruote ed agli pneumatici, se viene riportata la dicitura “Non catenabile” allora non è possibile montare le normali catene da neve a maglie di acciaio. Se sussistono dei dubbi, si può anche consultare la scheda di configurazione del veicolo, oppure informarsi presso una concessionaria o un centro di assistenza ufficiale della Casa.

Se l’auto non è catenabile, l’unica soluzione per la guida in inverno consiste nella sostituzione degli pneumatici estivi con un set di gomme invernali o 4 Stagioni. In alternativa, è possibile optare anche per un paio di catene da neve a ragno, la cui forma le rende adatte ad equipaggiare le auto non catenabili. I “ragni” (che sulla confezione devono riportare gli estremi di omologazione UNI 11313 oppure l’equivalente austriaco O-Norm V-5117, o anche entrambi) sono indicati per supportare la guida durante l’inverno nelle condizioni di marcia più severe. Proprio come le normali catene metalliche.

Perché alcune auto non sono catenabili?

In linea di massima, le auto non catenabili sono soprattutto le vetture che adottano ruote con cerchi di diametro più grande (da 16”-17” in su), e che per ragioni tecniche (assetto, dimensioni dei dischi e delle pinze dei freni, disegno e OT dei cerchi, poco spazio fra il battistrada e il passaruota) non consentono il montaggio delle catene da neve. Se si cercasse di montare ugualmente un paio di catene alle ruote motrici, c’è il rischio di provocare dei danni alla vettura (le catene potrebbero toccare il passaruota, o gli ammortizzatori, o limitare l’angolo di sterzata), con conseguente pericolo per la sicurezza di conducente e passeggeri.

Elenco delle auto non catenabili

Di seguito una lista di auto non catenabili, reperita con ricerche sul Web, con relative misure dei cerchi. L’elenco si riferisce ad alcuni dei principali modelli di recente produzione, ed a vetture non più in produzione tuttavia ancora diffuse sulle nostre strade.

Alfa Romeo

145 (185/60-14);

146 (205/45-16);

147 (205/55-16; 215/45-17; 225/45-17; 215/40-18);

156 e 156 Sportwagon (215/45-17; 225/45-17);

Crosswagon (225/45-17);

Crosswagon Q4 (225/45-17);

19 e 159 Sportwagon (225/50-17; 235/45-18; 235/40-19);

Brera (225/50-17; 235/45-18; 235/40-19);

Giulietta (225/40-18);

GT (205/60-15; 205/55-16; 215/45-17; 225/40-18);

MiTo (215/45-17; 215/40-18); 235/40-19).

Audi

A1 e A1 Sportback (205/55-15; 215/45-16; 215/40-17; 225/35-18);

A3, A3 Sportback, A3 Cabrio (205/55-16; 205/60-16; 225/45-17; 225/40-18);

A4, A4 Avant, A4 Cabrio, A4 Allroad quattro (215/55-16; 225/55-16; 225/45-17; 225/50-17; 225/55-17; 235/45-17; 245/45-17; 235/40-18; 245/40-18; 245/45-18; 255/40-18; 255/35-19);

A5 e A5 Sportback (245/45-17; 245/40-18; 255/35-19; 265/30-20);

A6, A6 Avant, A6 Allroad (205/60-16; 205/55-16; 225/45-17; 225/50-17; 225/55-17; 245/45-17; 235/40-18; 245/40-18; 245/45-18; 255/35-19; 255/40-19; 255/35-20);

A7 (255/45-18; 255/40-19; 265/35-20);

A8 (235/60-17; 235/50-18; 235/55-18; 255/45-18; 235/50-19; 245/40-19; 255/40-19; 255/45-19; 265/40-20; 275/35-21);

Q3 (235/55-17; 235/50-18; 255/40-19);

Q7 (265/50-19; 275/45-20);

R8 (285/35-18; 295/30-19);

RS4 (225/45-18; 235/40-19);

RS6 (255/40-19; 265/35-20);

S3 (205/50-17);

S4 (235/40-18);

S6 (235/45-18);

S8 (265/35-19; 265/35-20);

TT Coupé e TT Roadster (225/40-18; 225/45-17; 245/45-17; 245/40-18; 255/35-19).

Bmw

Serie 1 (185/60-16; 225/45-17; 245/40-17; 215/40-18; 225/40-18; 245/35-18);

Serie 3 e Serie 3 Cabrio (225/50-16);

Serie 3 Coupé (225/45-17);

Serie 3 Touring (245/40-17; 255/40-17; 255/45-17; 225/40-18; 225/45-18; 255/35-18; 255/40-18; 255/30-19; 255/35-19);

Serie 5 e Serie 5 Touring (245/40-18);

Serie 5 Gran Turismo (275/35-18; 275/40-18; 245/35-19; 245/40-19; 255/40-19; 275/30-19; 275/35-19; 275/40-19; 285/35-19; 275/35-20);

Serie 6 e Serie 6 Gran Coupé (275/40-18; 255/40-19; 275/35-19; 275/40-19; 285/35-19; 275/30-20);

Serie 7 (245/55-17; 245/50-18; 275/40-19; 275/35-20; 275/30-21);

X1 (255/40-18);

X3 (205/65-17; 245/55-17; 275/40-19);

Z3 (225/45-17; 245/45-17; 235/45-19);

Z4 (225/45-17; 255/40-17; 255/35-18; 255/40-18; 255/30-19);

Z8 (245/45-18).

Citroen

C3 e C3 Picasso (205/45-17);

C4, C4 Coupè, C4 Picasso, C4 Grand Picasso (205/50-17; 215/50-17; 215/45-18; 225/40-18);

C5, C5 SW (205/55-16; 215/50-17; 245/45-18; 245/40-19).

DS

DS3 (205/45-17);

DS4 (225/40-19);

DS5 (235/45-18; 235/40-19).

Fiat

Bravo (225/45-17; 225/40-18);

Croma (225/45-18);

Freemont (225/65-16; 225/65-17; 225/55-19);

Grande Punto (195/55-16; 205/45-17);

Idea (205/50-16);

Multipla (205/45-17; 215/45-17; 225/50-17);

500 (185/55-15; 195/45-16);

Panda (185/55-15);

Panda 4×4 Climbing (185/65-14);

Panda 4×4 Cross (175/65-15);

Punto Evo (195/55-16; 205/45-17);

Punto 2012 (195/55-16; 205/45-17);

Qubo (195/55-16);

Stilo e Stilo Multi Wagon (215/45-17).

Ford

Fiesta (195/50-15; 195/60-15; 195/45-16; 205/40-17);

Focus (205/50-17; 215/50-17; 225/40-18; 235/40-18);

Fusion (195/60-15; 195/50-16; 195/55-16; 205/45-16);

Ka (195/45-16);

Kuga (235/50-18; 235/45-19);

Mondeo e Mondeo SW (205/50-17; 235/45-17; 225/40-18; 235/40-18);

S-Max (225/50-17; 235/45-18).

Honda

Accord, Accord Tourer (215/45-17; 225/45-17; 225/45-18; 235/45-18);

Civic (225/45-17; 225/40-18; 225/35-19);

Civic CRX Coupé (185/55-15; 195/50-15);

FR-V (205/50-17);

Jazz (185/55-16);

Legend (235/50-17; 245/45-18).

Hyundai

Accent (185/55-15);

Jetz (185/55-15);

i30 (225/45-17);

ix20 (205/50-17);

ix35 (225/60-17; 225/55-18);

i40 (225/45-18);

Matrix (225/55-15; 205/45-16).

Jaguar

XJ (245/45-19; 255/35-20);

S-Type (245/45-17; 245/40-18; 275/35-18; 245/35-19);

XF (245/45-18; 245/40-19; 255/35-20; 285/30-20);

XK (245/50-17; 255/45-17; 255/40-18; 255/45-18; 275/40-18; 245/40-19; 275/35-19; 255/40-19; 255/35-20; 285/30-20);

X-Type e X-Type SW (205/50-17; 225/45-17; 225/50-17; 225/40-18).

Jeep

Compass 2011 (215/55-18);

Patriot 2011 (215/60-17; 215/55-18).

Kia

Ceed (225/45-17);

Rio (205/45-16; 205/45-17);

Venga (205/50-17).

Lancia

Delta (225/45-17; 225/40-18);

Musa (205/50-16);

Thema (245/45-20);

Thesis (225/50-17; 225/60-17; 235/40-18);

Voyager (225/45-17);

Ypsilon (195/50-15; 195/45-16).

Land Rover

Discovery 3 (235/70-17; 235/60-18; 255/60-18; 255/55-19);

Discovery 4 (235/65-18; 255/55-19; 255/50-20);

Range Rover Sport (275/40-20);

Range Rover Evoque e Range Rover Evoque Sport (225/65-17; 235/60-18; 235/55-19; 245/45-20).

Mazda

Mazda2 (195/50-15; 195/45-16);

Mazda3 (215/45-18);

Mazda6 e Mazda6 SW (205/55-16; 215/45-17; 215/50-17; 215/45-18; 225/45-18);

CX-5 (225/55-19).

Mini

CheckMate (195/55-16; 205/45-17);

One, Cooper, Clubman, Coupé (195/55-16);

Park Lane, Seven (205/45-17);

Countryman (205/60-16; 205/55-17; 225/45-18; 225/40-19).

Mercedes

Classe A (205/45-16; 205/45-17; 215/45-17; 215/40-18);

Classe B (205/55-17; 215/45-17; 215/40-18; 225/45-17; 225/40-18);

Classe C e Classe C SW (225/50-16);

CL (225/40-18; 245/45-18; 265/40-18; 275/40-18; 275/45-18; 275/35-19; 245/40-19; 255/40-19; 275/40-19; 275/35-20);

CLK e CLK Cabrio (245/40-17; 225/40-18; 255/35-18);

CLS (245/45-17; 245/40-18; 275/35-18; 285/35-18; 245/35-19; 275/30-19; 285/30-19);

Classe E e Classe E SW (245/40-18; 265/35-18; 255/35-19; 275/30-19; 285/30-19);

Classe G (265/65-16; 285/55-18; 255/30-19);

GLK (255/45-19; 255/40-20);

ML (255/50-19; 255/45-20; 265/45-20; 265/40-21; 295/35-21);

Classe S (245/55-17; 265/40-18; 275/40-18; 275/45-18; 275/35-19; 275/40-19; 275/35-20);

SL (245/45-17; 245/45-18; 265/40-18; 285/35-18; 285/30-19; 285/30-20; 265/40-21; 295/35-21);

SLK (225/50-16; 225/45-17; 245/40-17; 245/35-18; 245/40-18; 275/35-19; 275/40-19; 275/35-20).

Mitsubishi

Colt (205/45-16);

Outlander (245/45-19).

Nissan

350Z (245/45-18);

Almera (205/55-17);

Micra (185/50-16);

Primera (215/50-17).

Opel

Astra, Astra SW, Astra GTC (205/65-16; 215/60-16; 255/55-16; 215/40-17; 215/45-17; 225/45-17; 225/50-17; 225/40-18; 225/45-18; 235/50-18; 245/45-18; 235/45-18; 235/35-19; 235/40-19; 235/45-19; 245/40-20);

Corsa (185/55-15; 195/60-15; 195/45-16; 195/55-16; 205/40-17; 215/45-17; 225/35-18);

Insignia (225/55-17; 245/45-18; 245/40-19; 245/35-20; 255/35-20);

Meriva (205/50-16; 205/45-17; 225/40-18).

Peugeot

206 (195/45-16; 205/45-16; 205/40-17);

207 (205/55-16; 205/45-17);

308 (225/40-18);

508 (235/45-18; 235/40-19);

607 (225/55-16; 225/50-17).

Renault

Clio 2 (185/55-15; 235/45-17; 205/40-18; 205/45-18; 245/40-18);

Clio 3 (185/55-15; 195/50-16; 205/45-16; 215/45-17);

Espace e Grand Espace (245/45-18);

Grand Scénic 2 (205/60-16);

Laguna 2 e Laguna 2 Grantour (225/45-17);

Laguna 3 e Laguna 3 Grantour (225/45-18);

Mégane 2 (205/60-16; 205/50-17; 205/55-17; 215/45-17; 225/40-18);

Mégane 3 (225/45-17; 225/40-18);

Scénic X-Mod (205/55-17; 225/50-17; 225/45-18);

Scénic (225/45-18);

Twingo 2 (185/55-15).

Seat

Altea XL (225/45-17; 225/40-18);

Altea Freetrack (225/50-17; 225/40-18);

Ibiza (195/50-15; 195/55-15; 205/45-16; 205/40-17; 215/40-17);

Leon (205/50-17; 225/45-17; 225/40-18);

Mii (185/55-15; 185/50-16).

Skoda

Citigo (185/55-15; 185/50-16);

Fabia (195/50-15; 195/55-15; 205/45-16; 205/40-17);

Octavia e Octavia Wagon (205/60-15; 225/45-17; 225/50-17; 225/40-18);

Roomster (195/55-15; 205/45-16);

Superb (205/50-17; 225/45-17; 225/40-18);

Yeti (215/60-16); 225/50-17).

Smart

forFour (205/45-16; 205/40-17);

forTwo (195/50-15; 205/45-16).

Subaru

Legacy 2010 (225/45-18);

Outback 2010 (225/60-17);

SVX (245/50-16).

Suzuki

Swift 2004 (195/45-17).

Toyota

Auris (215/45-17; 225/45-17);

Avensis (215/45-17; 215/50-17);

Avensis Verso (235/45-17);

Corolla (205/50-16; 205/55-16; 215/45-17);

Corolla Verso (215/50-17; 215/55-17);

Verso S (185/60-16).

Volkswagen

Caddy (195/65-16; 205/55-16; 205/50-17);

Golf (205/45-16; 205/60-15; 205/55-16; 215/40-16; 215/45-17; 225/45-17; 225/40-18; 225/35-19; 235/35-19);

Jetta (205/55-16; 225/45-17);

New Beetle (205/55-16; 225/45-17);

Maggiolino (215/55-17; 235/45-18; 235/40-19);

Passat (205/55-16; 215/55-16; 225/45-17; 235/45-17; 235/40-18; 235/35-19);

Polo (195/50-15; 195/55-15; 205/45-16; 205/40-17; 215/40-17);

Scirocco (225/45-17; 235/45-17; 235/40-18; 235/35-19);

Sharan (205/60-16; 215/55-16; 215/60-16; 225/45-17; 225/50-17);

Tiguan (255/40-19);

Touareg (275/45-20);

Touran (205/55-16; 215/45-17; 225/45-17);

Up! (185/55-15; 185/50-16).

Volvo

C30 (215/45-18);

C70 (225/50-16; 215/50-17; 225/45-17; 235/45-17; 235/40-18);

S40 (215/45-18);

S60 (225/45-17; 235/45-17; 235/40-18);

S80 (225/55-16; 225/50-17; 245/45-17; 235/40-18; 245/40-18);

V50 (215/45-18);

V60 (235/45-17; 235/40-18);

V70 (215/55-16; 225/45-17; 235/45-17; 235/40-18);

V90 (205/50-17);

XC60 (235/65-17; 235/60-18; 235/55-19; 255/45-20).

Alternative alle gomme non catenabili

Le alternative per le auto non catenabili ci sono. Se l’auto non può essere equipaggiata con le catene da neve ad anelli di acciaio, è sempre possibile adottare:

Un set di pneumatici invernali (M+S, M&S, MS, M-S);

(M+S, M&S, MS, M-S); Gomme 4 Stagioni ;

; Catene a ragno. Queste ultime rappresentano l’ideale alternativa alle convenzionali catene da neve: le catene da neve a ragno si chiamano così per la loro forma, caratterizzata dal peculiare disegno che le rende immediatamente riconoscibili e ne ha dato il nome. Le catene ragno possiedono la particolarità di non dover essere agganciate al lato interno della ruota: è sufficiente montarle all’esterno.

Montare le catene sulle auto non catenabili: cosa potrebbe succedere?

Il montaggio delle tradizionali catene da neve ad anelli di acciaio su auto non catenabili è sempre un rischio. C’è, in effetti, il pericolo che la catena, quando è montata, vada a toccare sul passaruota, o sugli organi di sterzo, sulla sospensione o sul disco o pinza del freno. La dicitura “Non catenabile” (consultabile nel libretto di uso e manutenzione del veicolo) che le Case costruttrici applicano a determinati modelli viene adottata per evidenti motivi di sicurezza.