Come pulire il sottoscocca dell’auto: lavaggio e trattamento

Sottoscocca è il termine per identificare la parte inferiore del pianale di un’automobile. Anche se normalmente non è visibile alla vista risulta una delle parti fondamentali di un veicolo. Trovandosi vicino al suolo è soggetto ad urti e al contatto con detriti vari. Per questo motivo, il trattamento del sottoscocca auto risultano fondamentale per una corretta manutenzione della vettura.

Lavaggio del sottoscocca dell’auto

Prima di arrivare al lavaggio del sottoscocca vero e proprio, sarebbe opportuno verificare il suo stato, osservando le condizioni delle parti più delicate, come ad esempio le plastiche più esposte e i materiali fonoassorbenti. Una volta appurata la situazione, si può procedere con l’utilizzo di un prodotto che possa sciogliere e sgrassare nel migliore dei modi le impurità più consistenti. Lavare l’auto è un’operazione che si dovrebbe fare in maniera periodica, ricordiamo inoltre che è anche possibile il lavaggio senza acqua.

Meglio farlo a mano, con vapore o con l’idropulitrice?

Una volta studiata la situazione si arriva alla fatidica domanda: il lavaggio del sottoscocca è meglio farlo a mano, con vapore o con l’idropulitrice? Senza ombra di dubbio, il metodo migliore per pulire questa zona delicata di un’automobile è utilizzare un’idropulitrice. Nel frattempo, consigliamo di indossare dei guanti e riempire un secchio di acqua calda dove dovrà essere versato un detersivo sgrassante specifico per auto.

Dovete disporre anche di un’idropulitrice, lo strumento principale con il quale andrete a pulire il sottoscocca. Continuando con le altre operazioni preliminari, munitevi di guanti di protezione e iniziate a riempire un secchio con acqua calda. All’interno di esso dovete versare anche del detersivo sgrassante per auto.

Se siete in possesso di un cric o di un sollevatore professionale, sollevate l’auto per svolgere l’operazione di pulizia al meglio. In alternativa il lavoro sarà decisamente più complicato e stancante, considerando che sarà necessario sdraiarsi per terra. Ora bisognerà spruzzare l’acqua calda mescolata al detersivo utilizzando la pistola dell’idropulitrice. Una volta effettuata l’operazione sarà necessario attendere qualche minuto per ottenere l’effetto desiderato. Successivamente sarà necessario risciacquare tutto il sottoscocca con una lancia ad alta pressione, in modo da rimuovere tutti i detriti e lo sporco ostinato.

Trattamento (o grafitaggio) del sottoscocca

Per proteggere al meglio il sottoscocca da sale, acqua e ruggine consigliamo di effettuare un’operazione di grafitaggio. Si tratta di un trattamento che ha la funzione di proteggere il sottoscocca da sale, acqua e ruggine, inoltre lubrifica vari componenti come ad esempio molle e i giunti. L’operazione si effettua spruzzando una miscela di olio o acqua calda a cui si aggiunge polvere di grafite.