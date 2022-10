L’auto elettrica è ormai sempre più diffusa. Praticamente quasi tutti i costruttori hanno già in listino una o più proposte a batterie. Di conseguenza molti automobilisti iniziano a chiedersi se realmente conviene o no acquistarne una e lasciarsi alle spalle i tradizionali motori termici. Uno dei fattori più importanti rispetto a questa scelta d’acquisto riguarda senz’altro i costi di gestione. Soprattutto i costi di ricarica, per valutare se realmente conviene un’auto elettrica piuttosto che una con motore a benzina o diesel. Perciò in questo articolo cerchiamo di capire insieme quanto costa ricaricare un’auto elettrica e come risparmiare.

Quanto tempo dura la batteria di un’auto elettrica?

Si stima che la batteria di un’auto elettrica dovrebbe durare almeno otto anni o 150.000 km, ovvero circa 3.000 cicli di carica. Alcuni marchi offrono anche una protezione ancora maggiore, come una garanzia a vita sulla batteria. Comunque sia, si ritiene che, dopo quel tempo, la batteria diminuirà la sua capacità al 75%, quindi, in teoria, avrebbe ancora abbastanza vita davanti nonostante la riduzione delle sue prestazioni.

Per tutelare l’acquisto di un’auto elettrica, si consiglia di leggere attentamente la garanzia, poiché alcuni produttori coprono il pacco solo in caso di guasto totale, mentre altri offrono un set sostitutivo se l’unità scende ad una certa percentuale della sua capacità.

Quanto tempo è necessario per ricaricare la batteria di un’auto elettrica?

Per le auto elettriche, la ricarica normale avviene a 16 A e da 3,6 kW di potenza a 32 A e 7,4 kW. Questo in casa, consuma presa standard o con una Wallbox. Con questo tipo di ricarica, per quanto riguarda il tempo, la cosa normale è che le batterie impiegano tra le 6 e le 8 ore per completare la ricarica. Da parte sua, un ibrido plug-in richiede tra le 2 e le 4 ore per la ricarica convenzionale. La ricarica dalle colonnine utilizza invece una potenza da 11 a 22 kW ed è solitamente presente in stazioni pubbliche, parcheggi, centri commerciali, hotel, ecc. Con questo tipo di ricarica, un’auto con una batteria standard (da circa 50 kW) può impiegare circa due ore per ricaricarsi all’80%.

Quanto costa ricaricare l’auto elettrica a casa?

È difficile fare una stima precisa dei costi di ricarica dell’auto a casa. Questo perché ci sono diversi fattori che possono far variare il prezzo, dal tipo di batteria che si deve ricaricare, fino alle tariffe dei vari operatori disponibili. Ad ogni modo possiamo fare una stima media di quanto costa ricaricare l’auto elettrica a casa:

Se ricarichi l’auto a casa sfruttando la rete elettrica, il costo corrisponde a circa 0,20 euro/kWh. Se utilizzi una colonnina a corrente alternata – se ne possono installare nel condominio – da 11 o 22 kW la ricarica costa circa 0,45 euro/kWh. Se scegli una colonnina fast charge con corrente continua da 50 kW il prezzo si aggira intorno ai 0,55 euro/kWh.

Quanto costa ricaricare l’auto elettrica alle colonnine

Questo è uno dei quesiti più interessanti e complessi per quanto riguarda i costi di gestione dell’auto elettrica, visto che dipende da diversi parametri. In generale, comunque, i prezzi variano tra i 40 centesimi per kWh da colonnine fino a 22 kW e i 50 centesimi per kWh da colonnine con potenze superiori ai 22 kW. Nel caso in cui l’automobilista debba ricaricare, quindi, una batteria da 40 kW, il costo totale della ricarica ammonterebbe a circa 20 euro. Il prezzo della ricarica però varia a seconda del metodo di pagamento utilizzato. Va comunque detto che in qualche caso la ricarica delle auto elettriche può essere anche gratuita, al di fuori ovviamente della rete pubblica. Alcuni esercizi commerciali, infatti, offrono questo servizio ai consumatori, proponendo un numero di ore di ricarica gratuita limitato presso i propri parcheggi.

Quanto costa un pieno di una macchina elettrica?

Anche qui è difficile fare una stima esatta, soprattutto perché dipende dalla potenza della batteria dell’auto, che può variare parecchio. Ad ogni modo possiamo stimare che ricaricare a casa una macchina di media cilindrata per avere una autonomia di 100 km, costi circa 4€. L’equivalente costo per far percorrere 100km ad una macchina a benzina è di circa 12,5€*.

Qual è il risparmio effettivo rispetto al costo del carburante?

Questo è probabilmente il quesito più difficile da rispondere, vista la crisi mondiale dovuta alla guerra in Ucraina e ai conseguenti aumenti vertiginosi del costo della benzina e dell’elettricità. Prezzi destinati, soprattutto quelli dell’elettricità, a salire ancora. In Germania, ad esempio, il prezzo dell’elettricità è aumentato di circa il 30% in 12 mesi e i contratti di ricarica sono aumentati di almeno il 10%. Supponiamo di avere un’elettrica che, guidata con accortezza, riesca a coprire 6 km con 1 kWh: ricaricando fast a 70 cent/kWh si spenderebbero 11,67 euro per fare 100 km, un importo con il quale si comprerebbero circa 6,5 litri di gasolio con i quali si percorrerebbe una distanza probabilmente maggiore.

Alcuni consigli per risparmiare sui costi di ricarica delle auto elettriche

Di fatto per risparmiare sulla ricarica dell’auto elettrica un modo è collegare l’auto alla rete soltanto nelle fasce orarie in cui costa meno, di notte essenzialmente. Altro modo per ricaricare è cercare un operatore con le tariffe più convenienti rispetto ai competitori sul mercato o consultare le varie app per auto elettriche.