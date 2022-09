La guida completa, passo passo, su come sostituire i tergicristallo in comodamente in casa.

La sostituzione dei tergicristalli dell’auto è una delle operazioni di manutenzione più semplici su un’auto. Non vale la pena spendere i soldi in un’officina e in questo articolo imparerai come apportare tu stesso il cambiamento in pochi semplicissimi passaggi per la sostituzione tergicristalli: come montarli da solo e senza errori.

Vuoi sostituire le spazzole tergicristallo della tua auto? Ecco come fare

Un cattivo tergicristallo può ridurre la visibilità fino al 20% e mettere a rischio la tua sicurezza. E questo senza nemmeno menzionare il pericolo di guidare in condizioni di guida con la pioggia con spazzole tergicristallo che non puliscono bene e lasciano sporco ovunque.

Le spazzole dei tergicristalli in cattive condizioni non solo giocano contro la sicurezza, ma possono anche graffiare il vetro del parabrezza dell’auto. E mentre cambiare le spazzole dei tergicristalli è un’operazione semplice ed economica, cambiare il vetro non è economico.

È un’operazione così semplice che non richiede alcuno strumento per apportare la modifica. Avere un nuovo set di spazzole e un po’ di pazienza è più che sufficiente. Se vuoi sapere di più su come risolvere da solo problemi dell’auto puoi legger la nostra guida “tutto sulla manutenzione fai da te“.

Sostituzione tergicristalli: quando sostituire le spazzole tergicristallo?

Generalmente, i tergicristalli devono essere sostituiti dopo un anno e mezzo o due di utilizzo. Questo è un intervallo di tempo che dipende molto da altre condizioni, quindi dovresti essere a conoscenza di diversi dettagli che indicheranno che dovresti cambiare i tergicristalli. I più importanti sono i seguenti.

: noti che il tergicristallo fa rumore ogni volta che lo usi? La gomma deve essersi indurita o le lame potrebbero esercitare troppa pressione. Sporcizia: se ogni volta che passi le spazzole ti accorgi che il vetro è sporco, dovresti cambiarle anche tu. Si saranno consumati con l’uso o perché il sole o il freddo li ha danneggiati.

Sostituzione delle spazzole tergicristallo: guida passo passo

Misura la spazzola da sostituire

Prima di iniziare a cambiare qualcosa, controlla di aver acquistato il set di spazzole giusto. Ogni modello ne usa infatti di specifici e dovresti sostituirli, quando possibile, con altri simili. Per sapere se sono compatibili, è necessario verificare che le misure delle spazzole e gli ancoraggi siano corretti.

Sostituzione tergicristalli: smontaggio della spazzola

Avviare l’auto e lasciare le spazzole del tergicristallo in posizione verticale. Avviare l’auto, accendere i tergicristalli e fermare l’auto quando sono verticali. In questo modo sarà molto più facile apportare la modifica. Sollevare il braccio mobile e rimuovere la vecchia spazzola del tergicristallo. Alza il braccio mobile per iniziare. Per fare ciò, su alcuni modelli di auto è necessario alzare il cofano del veicolo. Prendi il braccio mobile di una delle spazzole, premi la/le linguetta/e che normalmente ha per rimuoverle e tirale per disimpegnarle. Se vedi che è bloccato, smetti di tirare e assicurati di premere con forza sulla linguetta per sbloccarlo. (Se hai dubbi su come funziona il meccanismo che tiene il pennello, la descrizione è inclusa nella confezione).

Sostituzione tergicristalli: montaggio dei nuovi tergicristallo

Invertire il passaggio precedente con il nuovo pennello. Devi inserirlo fino a quando non si adatta perfettamente e non importa quanto lo tiri, non uscirà se non premi la linguetta. Ripeti lo stesso procedimento con l’altro pennello. Non è conveniente cambiare solo una spazzola, quindi ogni volta che fai il cambio, rimuovi le due vecchie e posiziona le due nuove. Verificare che i tergicristalli funzionino correttamente. Prima di terminare, avviare l’auto e controllare che le spazzole dei tergicristalli funzionino correttamente. Nel caso non dovessero andare bene, toglietele e ripetete la procedura dall’inizio.

Sostituzione tergicristalli: quanto costa approssimativamente il cambio?

Un set di spazzole può costare dai 5 ai 25 euro. La differenza tra i prezzi dell’uno o dell’altro sarà principalmente dovuta ai marchi commerciali che li vendono. Si possono trovare dai tergicristalli generici in qualsiasi centro commerciale ai tergicristalli di marchi riconosciuti come Bosch, Beru o Valeo.