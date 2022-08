Telecamera retromarcia auto: come funziona e quando serve

In questa guida spiegheremo in maniera chiara e concisa come funziona e quando serve la telecamera retromarcia auto.

La telecamera retromarcia auto è un dispositivo installato sui veicoli che aiuta l’automobilista ad effettuare manovre e operazioni di parcheggio nella massima sicurezza. Questi sistemi permettono di aumentare la visibilità, evitando così di urtare involontariamente ostacoli che risultano poco visibili al guidatore. L’uso della telecamera retromarcia è fondamentale sia per la sicurezza degli occupanti di un’auto che per gli altri utenti della strada, in particolare quelli più deboli come ciclisti e pedoni. Spesso questi dispositivi sono coadiuvati da sensori di parcheggio acustici e visivi che avvertono della presenza di un eventuale ostacolo.

Come funziona la telecamera di retromarcia dell’auto?

La telecamera retromarcia permette di combinare differenti immagini con l’obiettivo di offrire al guidatore una visione degli ostacoli che circondano l’auto durante le manovre. Il dispositivo si attiva automaticamente quando si inserisce la retromarcia insieme ai sensori di parcheggio posteriori.

Alcuni sistemi permettono l’attivazione anche in maniera manuale tramite la pressione di un apposito pulsante. Quando si attiva la retrocamera sul display della plancia viene visualizzata un’immagine video della zona posteriore, spesso accompagnata da alcune delimitazioni colorate come aiuto nelle manovre. Alcuni dispositivi vantano anche la presenza della telecamera retromarcia a 360°.

Quanti tipi di retrocamera auto esistono?

Molte automobili hanno di serie o come optional a pagamento il sistema di retrocamera integrato dell’infotainment. Il mercato dell’aftermarket invece offre una vasta scelta di dispositivi con caratteristiche e qualità differenti e soprattutto offerti a varie fasce di prezzo. I modelli in vendita possono differire per la grandezza dello schermo, la qualità delle immagini, le funzioni aggiuntive e altro ancora. Rispetto a quelle di serie, le retrocamere aftermarket sono più facili da sostituire e di conseguenza risultano più economiche. In un altra guida rispondiamo invece alla domanda: La telecamera in auto è legale?

Come scegliere la più adatta?

Scegliere la telecamera retromarcia più adatta non è sempre facile, infatti per prima cosa è necessario valutare alcune cose prima dell’acquisto. In primo luogo, è importante avere chiaro quanto si vuole spendere, inoltre anche la facilità di installazione influirà in maniera sensibile sul costo finale da sostenere. Se si acquista una retrocamera dalla difficile installazione sarà necessario rivolgersi ad uno specialista. Non tutti i dispositivi sono compatibili con il display della propria auto (sempre se sia presente), di conseguenza se è necessario consigliamo di comprarne uno tra i 4 e i 7 pollici di grandezza.

E’ sempre utile installarla? Pro e Contro

Come anticipato in precedenza, l’uso della telecamera retromarcia permette di rilevare eventuali ostacoli quando si effettuano manovre e operazioni di parcheggio. Inoltre questi dispositivi aumentano in maniera esponenziale la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada e si integrano con altri dispositivi come il monitor di assistenza negli incroci.

Ovviamente anche questi sistemi hanno dei limiti: ad esempio queste telecamere hanno degli angoli ciechi, inoltre è possibile confondersi sulla vera distanza degli ostacoli da evitare. In questo ultimo caso è fondamentale l’aiuto dei sensori acustici e visivi dei parcheggi.

Quanto costano le retrocamere di parcheggio?

I prezzi per una telecamera posteriore di assistenza al parcheggio variano di molto a secondo del modello e delle funzioni offerte. Spesso on-line e nelle grandi catene è possibile approfittare di offerte promozionali, ma in linea di massima i prezzi variano da un minimo di 300 euro e possono superare i 1000 euro.

Come montarla nella propria macchina?

Installare una retrocamera di parcheggio non è sempre facile, ma la difficoltà dipende molto dal modello. Ovviamente ogni dispositivo viene venduto con un libretto specifico dedicato al montaggio. Se si vogliono evitare fori e l’uso di cavi elettrici è possibile optare per una retrocamera wireless. Queste sono anche capaci di trasmettere le immagini sullo schermo dello smartphone tramite app specifiche.

I kit in vendita solitamente prevedono un kit di montaggio, cavo dell’alimentazione e un supporto targa. In questo modo basterà utilizzare il portatarga specifico con la telecamera integrata, collegare i cavi alla presa 12v e scaricare l’app per vedere in tempo reale sul telefono.