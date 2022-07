Patente per camper: quale serve per poterlo guidare?

Documenti di guida necessari per il camper, cosa dice il Codice della Strada, età minima, alcuni esempi di camper differenti per massa omologata.

Da sempre, le vacanze si collegano al concetto di veicolo ricreazionale. Sono molte le famiglie che, per i propri viaggi estivi, scelgono il camper: mezzi che assicurano una grande libertà di movimento all’insegna dell’indipendenza e del comfort. Il tutto racchiuso in pochi metri quadri.

Di più: con la diffusione della pandemia da Coronavirus e la necessità di autoproteggersi, l’utilizzo del camper è aumentato. In effetti, non è obbligatorio acquistarlo: molti utenti lo affittano, e con qualche centinaio di euro (i costi per il noleggio settimanale di un camper, reperiti in una rapida ricerca online, variano fra 80-90 euro al giorno richiesti per un camper a due posti e 150-180 euro per un camper 4 posti) si può avere a disposizione un veicolo già attrezzato, bollato e assicurato. Pronto per accompagnarci in vacanza.

Prima di decidere se, in base alle personali esigenze, sia conveniente prendere in considerazione il camper, è necessario conoscere cosa serve per potere guidarlo. Che occorra la patente è scontato: tuttavia, è da tenere presente che ogni camper, al pari di qualsiasi altro veicolo registrato, necessita di una patente di guida di categoria corrispondente al peso e alle dimensioni del mezzo.

In questa guida analizziamo la questione della patente per guidare il camper: quale categoria serve (patente B, patente C, patente E) con un cenno alle modalità di conseguimento, qual è l’età minima per guidare il camper, cosa dice il Codice della Strada riguardo ai neopatentati, e alcuni esempi di camper con differente massa omologata, peso e potenza e corrispondente tipologia di patente necessaria per guidare il mezzo.

Quale patente serve per guidare un camper?

Il Codice della Strada parla chiaro: il limite di massa complessiva del veicolo guidabile con la patente B è 3,5 tonnellate. In altre parole: se il peso massimo del camper è inferiore a 3.500 kg, vale la comune patente di guida per automobili.

Di seguito un dettaglio delle categorie di patente di guida richieste per la guida di un camper in base al peso e alle dimensioni del veicolo.

Patente B

La patente per autovetture è richiesta se si vuole guidare qualsiasi veicolo (camper compresi, dunque) che non supera 3,5 tonnellate di massa complessiva. L’indicazione di questo valore viene riportata sulla carta di circolazione. Con la stessa patente B si può guidare un camper fino a 3.500 kg con rimorchio fino a 750 kg (esempio tipico: un rimorchio per trasporto moto). La patente B può essere conseguita a 18 anni, dopo avere superato un esame di teoria e una prova pratica di guida. La validità della patente B è di 10 anni fino ai 50 anni di età del titolare, 5 anni per quanti hanno un’età compresa fra 50 anni e 70 anni, 3 anni per chi ha superato 70 anni, 2 anni per gli over 80.

Veicoli che possono essere guidati con la patente B

Autoveicoli per trasporto di persone e di cose (compresi autocarri e camper) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio fino a 750 kg (rimorchio leggero). Il traino di rimorchi che superano 750 kg di peso è ammesso, a condizione che il loro peso non sia superiore a quello a vuoto della motrice, e che l’intero complesso veicolo più rimorchio non ecceda 3,5 tonnellate;

Motoveicoli: motocicli (solamente in Italia) fino a 125 cc di cilindrata e 11 kW di potenza massima, tricicli e quadricicli;

Macchine agricole anche eccezionali;

Macchine operatrici fatta eccezione per quelle eccezionali;

Mezzi di emergenza, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

Se il complesso (motrice, in questo caso il camper, più il rimorchio) supera la massa complessiva di 3,5 tonnellate ed è inferiore a 4,25 tonnellate, occorre essere in possesso della patente B96. Anche questa categoria di patente può essere conseguita a 18 anni, in seguito ad esame di guida.

Chi ha compiuto 18 anni, è già in possesso di patente B e vuole guidare un autoveicolo (compresi i camper, dunque; ma esclusi i minibus) con massa massima autorizzata fino a 3.500 kg e che traina un rimorchio fino a 3.500 kg di peso, deve conseguire la patente BE.

Patente C

Chi intende trascorrere le proprie vacanze in camper se il veicolo ha una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate deve essere in possesso della patente superiore: è la patente C, conseguibile a 18 anni con esame di teoria ed esame di guida specifici, che a sua volta comprende le sottocategorie C1 e C1 non professionale.

Veicoli che possono essere guidati con la patente C e C1

Con la patente C si può guidare qualsiasi tipo di camper, a prescindere dai limiti di dimensioni e di peso del veicolo, e vi si può agganciare un rimorchio leggero (fino a 750 kg: oltre questo limite bisogna avere conseguito la patente CE).

La patente C1 abilita alla guida di qualsiasi camper con massa complessiva autorizzata fino a 7,5 tonnellate (in pratica, tutti i veicoli ricreazionali attualmente in vendita in Europa), più un eventuale rimorchio fino a 750 kg.

Chi è in possesso di patente C1 non professionale può guidare tutti i veicoli con patente B, le macchine operatrici eccezionali e gli autoveicoli con massa massima omologata fino a 7.500 kg esclusi quelli per trasporto di cose per conto terzi.

Patente E

La patente E consiste in una estensione delle patenti B, C, C1, D e D1: serve per il traino di rimorchi non leggeri (cioè con massa superiore a 0,75 tonnellate), perché se il rimorchio da trainare non supera la massa complessiva a pieno carico di 750 kg questa abilitazione non è necessaria.

A quanti anni si può guidare un camper?

La guida di un camper è permessa anche ai neopatentati ed a partire dai 18 anni di età (limite minimo per il conseguimento della patente B). Esistono delle specifiche limitazioni, che dettagliamo a seguire.

Camper e neopatentati: cosa dice il Codice della Strada?

Il periodo minimo dall’avvenuto conseguimento della patente per potere guidare un camper dipende dalla potenza massima espressa dal veicolo. Secondo le limitazioni del Codice della Strada, il neopatentato entro un anno di patente non può guidare alcun autoveicolo che supera 55 kW per tonnellata di potenza. Dal secondo anno di patente al terzo anno compreso, è possibile guidare il camper a condizione che vengano rispettati i limiti di velocità che il CdS prescrive per i primi tre anni di patente:

Autostrade: 100 km/h;

Strade extraurbane principali: 90 km/h.

Patente per camper: alcuni esempi