Noleggiare un camper: come fare, quanto costa e come funziona

In questa guida spiegheremo in modo chiaro e semplice come fare, quanto costa e come funziona noleggiare un camper.

Complice la pandemia non ancora totalmente terminata, ma anche il desiderio sempre più comune di stare a contatto con la natura, i viaggi in camper sono sempre più gettonati, ma se non ci si vuole subito impegnare con un acquisto allora noleggiare un camper potrebbe essere un’ottima soluzione.

Noleggiare un camper conviene davvero?

Prima di noleggiare un camper è normale chiedersi se conviene, noi però possiamo rispondere che dipende da numerosi fattori. Noleggiare un camper conviene se ci si sposta in più posti, magari anche località dove solitamente è decisamente costoso pernottare, inoltre se si viaggia in 4-6 persone la convenienza aumenterà in maniera esponenziale, perché non solo sarà possibile dividere il costo del noleggio, ma anche quelli del carburante e degli eventuali campeggi o soste camper.

Come funziona noleggiare un camper?

Il noleggio camper funziona nello stesso del noleggio a breve termine di una comune automobile. E’ necessario contattare operatori del settore, magari selezionati tramite accurate ricerche su internet, esistono inoltre anche dei comparatori on-line specifici. Dopo aver chiesto un preventivo, si sceglie il veicolo e la formula di noleggio più adatta alle nostre esigenze. A questo punto è possibile prenotare il camper versando una somma di circa il 20% del totale. Ricordiamo che in caso di annullamento della prenotazione come minimo si perderà la caparra, ma a volte le penali potrebbero essere molto più salate.

Cosa serve per noleggiare un camper?

Per noleggiare un camper si deve avere minimo 21 anni ed essere in possesso di una patente di guida B in corso di validità che permette di condurre camper fino a 3,5 tonnellate di peso. Solo le persone citate nel contratto di noleggio sono autorizzate a guidare il veicolo. In quasi tutti i casi serve anche una carta di credito che verrà utilizzata anche come garanzia in caso di eventuali danni non coperti dall’assicurazione.

Quanto costa noleggiare un camper?

Il costo del noleggio di un camper è decisamente variabile e dipende da numerosi fattori. E’ possibile noleggiarlo giornalmente, ma spesso in questi casi il chilometraggio è limitato a 100-150 km al giorno. Ovviamente il prezzo varia anche a seconda della stagione, se si affitta per un weekend o per più giorni. In linea di massima i prezzi oscillano dai 90-100 euro al giorno per un camper di piccole dimensioni in bassa stagione, mentre possono superare i 200 per un veicolo di grandi dimensioni in alta stagione.

I costi inclusi nell’affitto del camper

Nel noleggio di un camper sono inclusi bollo e assicurazione, ma per quest’ultima bisogna chiedere se include anche la Kasko e il servizio di assistenza stradale in caso di emergenza. Solitamente il camper viene consegnato con il pieno di carburante e bisogna riconsegnarlo con lo stesso livello di benzina, altrimenti sarà necessario pagare un sovrapprezzo.

I costi aggiuntivi

Tra i costi aggiuntivi di un camper troviamo in primo luogo quello relativo al rifornimento di carburante. Se nel nostro contratto il chilometraggio è limitato, in caso di sforamento sarà necessario pagare un supplemento di prezzo. E’ necessario anche fare attenzione che cosa include la polizza assicurativa, spesso la casco e l’assistenza stradale sono dei costi extra da sostenere. Tra i costi segnaliamo anche quello dei campeggi e delle soste camper. A volte le compagnie richiedono anche un costo per il lavaggio e per ultimo, ma non meno importante, c’è anche il costo di uscita che oscilla tra i 50 e i 150 euro.

Come scegliere il camper a noleggio perfetto per te

Per scegliere un camper in noleggio è necessario tenere in conto quante persone dovrà ospitare il veicolo. Ovviamente se l’equipaggio sarà composto da una famiglia con bambini o da coppie influirà sulla scelta del tipo di allestimento e impostazione degli interni del camper. Questo perché, ad una famiglia potrebbe bastare un camper con un letto matrimoniale e magari uno a castello, ma per un gruppo di amici sarà necessario una soluzione differente.