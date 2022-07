Campeggio, area sosta o area attrezzata? Tipologie e differenze

Abbiamo realizzato una guida che ci aiuta a scoprire tipologie e differenze per campeggio, area sosta o area attrezzata per i camper.

Quando si parte in camper è sempre meglio essere preparati per evitare brutte sorprese, specialmente quando parliamo del punto di appoggio che dovremmo andare a scegliere, come ad esempio campeggio, area sosta o area attrezzata. Per questo motivo abbiamo realizzato una guida per scoprire tipologie e differenze delle diverse soluzioni per le nostre soste e pernotti.

Parcheggio camper

Il tema del parcheggio camper e della sosta libera è un argomento molto discusso quando si parla di vacanze in camper, anche perché in molti comuni viene vietata la sosta a questo tipo di mezzi, anche se non sempre questa cosa risulta pienamente legittima. Quando si parla di sosta libera, si intende il parcheggio di un camper al di fuori di aree specifiche come campeggi ed aree sosta.

Il camper, ai fini della circolazione stradale e ai relativi divieti e limitazioni, risultano oggetti alla medesima disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta dei camper in strada, dove consentita, non costituisce campeggio se l’autoveicolo poggia sul suolo esclusivamente che con le ruote. Inoltre il veicolo non deve emettere deflussi propri (residui organici, acque chiare o nere). Nel caso di parcheggio a pagamento, si applica ai Camper una tariffa maggiorata del 50% rispetto a quelle praticate per le auto.

Area di sosta camper (o punto sosta)

L’area Sosta (o Punto Sosta) è un parcheggio dedicato ai camper che a volte può essere situato all’interno di un parcheggio “misto”. Questa area di sosta può trovarsi anche al lato della strada, in un prato o un piazzale, può inoltre essere gratuita o a pagamento.

In queste aeree è possibile dormire all’interno del camper, ma non si può campeggiare o bivaccare. Di conseguenza non è possibile la veranda e posizionare tavolini o sedie. Solitamente non sono previsti servizi e colonnine per l’allaccio alla rete elettrica, mentre può essere possibile il carico e scarico dei serbatoi delle acque.

Area attrezzata camper

L’area attrezzata è una zona dedicata alla sosta dei camper dove risulta possibile fermarsi per un tempo variabile che arriva ad un massimo di 48-72 ore. In queste aree è possibile usufruire di alcuni servizi dedicati ai camper e riposare durante la notte, ma non campeggiare (aprire veranda, posizionare tavoli e sedie, etc.) Tra i servizi disponibili segnaliamo: servizi igienici, accesso all’acqua, carico e scarico dei serbatoi, colonnine elettriche, alla connessione internet, etc. Queste aeree solitamente sono a pagamento e si trovano vicino a punti turistici o d’interesse.

Camper Service

Il Camper Service è un’area dove risulta possibile svuotare gli scarichi e usufruire di acqua pulita, ma non è consentito sostare. Solitamente il camper service offre solo i servizi sopra elencati, diversamente parleremo di area attrezzata. Si tratta di luoghi messi a disposizione dai comuni oppure si trovano dentro i campeggi.

Campeggi per camper

Nei campeggi per camper troviamo tutti i servizi di cui un camperista può avere bisogno per trascorrere una vacanza in tranquillità. Questo tipo di campeggi vantano tutti i servizi delle aree attrezzate che abbiamo elencato precedentemente. E’ possibile usufruire inoltre di tutti i confort di un campeggio, compresi i market, corrente elettrica, eventuali spiaggia privata, ristoranti o piscine, ovviamente bagni, docce, ma anche cucine e griglie in comune dove presenti.

Agricampeggio

L’agricampeggio è un nuovo tipo di campeggio per camper che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Si tratta di una rivoluzionaria forma di campeggio per camper realizzata in un agriturismo o in una azienda agricola e di conseguenza si può godere dei servizi offerti da questo tipo di attività. Tra questi segnaliamo la possibilità di mangiare cibo e bevande bio, partecipare ad attività all’aria aperta.