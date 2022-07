Acqua dalla marmitta dell’auto: cause e come eliminarla

Purtroppo capita a molti guidatori di affrontare il problema dell’acqua dalla marmitta dell’auto. Parliamo dell’eventualità in cui la condensa si forma nel tubo di scarico, a causa di alcune gocce d’acqua formate nella marmitta. Nella maggior parte dei casi si tratta di un fenomeno assolutamente normale, ma a volte questa condensa nel silenziatore può anche portare problemi allarmanti riguardanti la parte meccanica del veicolo.

Perché l’acqua si trova nella marmitta?

La prima domanda a cui è necessario rispondere è perché l’acqua si trova nello scarico e da dove proviene. Esistono numerose risposte, tutte plausibili: ad esempio l’acqua potrebbe essere un prodotto dei combustibili liquidi che sono stati bruciati. Un altro motivo potrebbe essere la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno della marmitta. In inverno e in generale quando la temperatura esterna è molto bassa può essere favorita la generazione della condensa.

Il fenomeno può avvenire anche per fattori esterni, ad esempio se parcheggia vicino ad un cumulo di neve, quest’ultimo può anche causare la formazione di liquido all’interno del tubo di scarico. Qualcosa di simile può accadere anche in estate. In fisica, c’è un altro fattore che spiega la presenza d’acqua in un silenziatore, ovvero la rugiada. Sulla superficie della marmitta si possono formare delle gocce che separano l’aria calda dall’aria fredda. Nel sistema di scarico della macchina, la temperatura del gas di scarico raggiunge diverse centinaia di gradi: più fredda è la tubazione, maggiore è la probabilità che si crei molto vapore e condensa.

Quali danni può causare?

I danni più frequenti causati dalla presenza di acqua nella marmitta possono riguardare tutte le componenti dello scarico, come ad esempio il catalizzatore. Ognuna di queste componenti ha una funzione fondamentale per ridurre l’impatto ambientale (emissioni nocive) e acustico. Se il problema è più serio è possibile andare in incontro anche a pericolose otturazioni che potrebbero addirittura portare ad un malfunzionamento del motore.

Come eliminare acqua e condensa dal tubo di scappamento?

Come rimuovere la condensa dal tubo di scarico? L’unico modo per rimuovere l’acqua dal tubo di scappamento è effettuare una operazione di riscaldamento del sistema di scarico con l’obiettivo di far evaporare l’acqua. Per ottenere questo risultato, il motore del veicolo deve funzionare a regimi elevati per circa 40 minuti o in alternativa almeno una volta ogni mese.