Probabilmente molti di voi avranno sentito qualche volta dire “lo scooter elettrico si può guidare senza patente”. E magari si saranno chiesti se fosse vero o meno. Ecco, con questo articolo facciamo chiarezza su quel che riguarda gli scooter a zero emissioni e sul discorso legato alla patente di guida.

Definiamo lo scooter elettrico

Intanto occorre fare una importante distinzione tra uno scooter elettrico e un pedelec (pedal electric cycle), ovvero una ebike. Si tratta di un mezzo a pedalata assistita, dal design simile ad uno scooter.

Perché è qui che potrebbe nascere l’equivoco. Perché quello che spesso viene presentato come “scooter elettrico guidabile senza patente” è, in realtà, una ebike “camuffata” da motorino elettrico (che non necessita di patente).

In questo caso siamo di fronte a velocipedi, dotati di motore elettrico la cui potenza non può superare i 0,25 kW, con la velocità massima consentita di 25 km/h. Esistono, invece, gli S-Pedelec, che possono arrivare fino a 45 km/h di velocità massima. E sono a tutti gli effetti dei ciclomotori, per i quali, dunque, è necessaria una patente AM.

Scooter elettrico: quale patente richiede?

Dunque, è possibile guidare uno scooter elettrico senza patente? La risposta è no. Anche per gli scooter elettrici, quindi, serve una patente, esattamente come accade per i mezzi spinti da un propulsore termico. Vediamo nel dettaglio quali patenti servono per guidare le varie categorie di scooter elettrici: