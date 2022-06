Auto senza patente: quali veicoli si possono guidare?

La definizione comune non deve trarre in inganno: le “auto senza patente” sono in realtà veicoli che per essere guidati implicano il possesso della patente. Sono le microcar (o minicar), vetturette che da lungo tempo costituiscono una delle tipologie di veicoli più comuni nelle grandi città. In questa guida analizziamo tutte le caratteristiche delle minicar: cosa si intende per auto senza patente, quali documenti di guida servono per mettersi al volante, cosa dice la legge, quanto costano, come vengono inquadrate a livello assicurativo, gli elementi a favore e quelli da valutare con attenzione se si vaglia l’acquisto di una minicar.

“Auto senza patente”: cosa s’intende?

Maneggevoli, piccole, economiche nei consumi ma non per questo “povere” di contenuti (la dotazione di serie può essere decisamente “ricca” in base ai livelli di allestimento), le microcar costituiscono una soluzione di mobilità su quattro ruote ideale per i giovanissimi che vogliono fare pratica prima di passare ad una autovettura “vera e propria”, così come per tutti gli utenti che non hanno conseguito la patente B.

La normativa

Le minicar sono, come tutti i quadricicli a motore, disciplinati dall’art. 53 comma 1 lettera h) del Codice della Strada (“Motocicli”), che dispone quanto segue:

Quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 tonnellate, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti, sono considerati autoveicoli.

Quali sono i veicoli che si possono guidare senza la patente?

Di fatto, nessun veicolo può essere guidato senza la patente specifica. Solamente la bicicletta (sia a forza umana che a pedalata assistita), non necessita di patente. Tutti i mezzi a motore richiedono la patente, e questo vale anche per le minicar. Esistono due distinzioni, a seconda se si tratti di quadricicli leggeri o quadricicli pesanti, che esaminiamo di seguito.

Chi può guidare le auto senza patente?

Per definizione, un’”auto senza patente” può essere guidata senza essere in possesso della patente di guida per autoveicoli (patente B). Di conseguenza, anche l’età minima è differente. Va tenuto presente che il concetto di “auto senza patente” è un’indicazione di comodo, cioè semplificativa. In effetti, per condurre una minicar (o, più in generale, un quadriciclo a motore) serve un documento di guida: nello specifico, la patente AM, che può essere conseguita a 14 anni e permette la guida dei quadricicli leggeri (cioè i veicoli a quattro ruote con potenza inferiore a 4 kW e velocità massima di 45 km/h).

I conducenti minorenni non possono trasportare alcun passeggero a bordo della minicar. Se si vuole guidare un quadriciclo pesante, ovvero quelli con potenza massima fino a 15 kW e velocità massima fino a 80 km/h, è necessario essere in possesso della patente B1, che si può conseguire a 16 anni. Anche in questo caso, fino al compimento dei 18 anni non è consentito trasportare alcun passeggero a bordo del veicolo.

Ricordiamo che dall’aprile 2011 è obbligatorio superare un esame pratico per guidare le microcar: una prova di guida simile a quella necessaria per conseguire la patente B. Dunque non più solo l’esame teorico, già previsto, ma anche un esame su strada. In particolare sono previsti test di frenata in diverse condizioni e l’esecuzione di un parcheggio con retromarcia.

Caratteristiche tecniche delle microcar

Le microcar si classificano in due categorie: quadricicli leggeri e quadricicli pesanti. L’alimentazione può essere a benzina, diesel oppure elettrica (come ad esempio nel caso di Aixam e, Citroen Ami, Opel Rocks-e, Renault Twizy, Tazzari Zero). Le minicar con cilindrata fino a 50 cc, 4 kW di potenza massima e 45 km/h di velocità massima possono essere guidate con la patente AM, conseguibile a 14 anni tuttavia con il divieto di trasportare passeggeri se il conducente è minorenne.

Le minicar classificate come quadricicli pesanti erogano una potenza massima di 15 kW e la velocità massima viene elevata fino a 80 km/h. Per quest’ultima categoria, è necessaria la patente B1, conseguibile a 16 anni (anche in questo caso, il conducente di età inferiore a 18 anni non può trasportare alcun passeggero)

Quanto costano le auto senza patente?

Prima di pensare che una microcar sia economica in senso assoluto all’acquisto, è bene osservare con attenzione il mercato. Le auto senza patente di nuova immatricolazione, e soprattutto quelle assimilate ai quadricicli pesanti, possono superare con facilità prezzi di 10-11.000 euro. Per questo, molti utenti si rivolgono al mercato delle microcar usate, dai prezzi più abbordabili e particolarmente indicato a quanti si accingono ad entrare nel mondo dell’automobile senza dover investire somme di denaro più elevate. Il mercato delle microcar è quindi all’insegna della dinamicità: le possibilità di acquisto non mancano, e le più varie esigenze di utilizzo possono essere facilmente soddisfatte.

L’assicurazione per le microcar

Come tutti i veicoli a motore, anche le microcar necessitano di copertura assicurativa. Va considerato che, per caratteristiche tecniche e definizione di legge, per l’assicurazione i quadricicli leggeri (auto senza patente) sono equiparati ai ciclomotori. Bisogna tuttavia tenere presente che il costo di un’assicurazione RC per le auto senza patente è in genere più elevato rispetto a quella dei corrispondenti ciclomotori e motocicli. Questo è dovuto al fatto che va coperta, dal punto di vista assicurativo, la presenza dell’eventuale passeggero.

Vantaggi e svantaggi

Un’analisi dei pro e contro delle auto senza patente permette di operare una scelta più consapevole e obiettiva nel caso che si valuti l’acquisto di una minicar.

Fra gli elementi a favore, ci sono:

Praticità di impiego ed elevata maneggevolezza;

ed elevata maneggevolezza; Facilità di guida , per il fatto che dispongono di solamente due pedali: acceleratore e freno;

, per il fatto che dispongono di solamente due pedali: acceleratore e freno; Ridotte dimensioni , il che permette di parcheggiarle “in un fazzoletto”;

, il che permette di parcheggiarle “in un fazzoletto”; Economia di esercizio grazie ai ridotti consumi.

Fra le “voci” da studiare con molta attenzione:

Il prezzo delle microcar nuove di fabbrica non è in proporzione economico, tanto che si in molti casi si avvicina a quello di una citycar;

Per potere guidare una minicar sulle strade pubbliche è sempre necessaria la patente.