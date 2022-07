Come proteggere l’auto dal sole e dal caldo estivo

In questa guida cercheremo di spiegare come proteggere l’auto dal sole per evitare danni alla carrozzeria e agli interni di un’automobile.

L’estate è iniziata solo da pochi giorni, ma il caldo torrido sta colpendo l’Italia ormai da tempo e senza sosta, per questo motivo è necessario sapere come proteggere l’auto dal sole. Le alte temperature e i raggi del sole possono infatti essere dannose e a dir poco deleterie per un’automobile, favorendo l’invecchiamento precoce della vettura e danneggiando alcune sue componenti. In questa guida cercheremo di elencare i migliori modi per evitare danni alla carrozzeria e agli interni di un’automobile.

Consigli per proteggere la macchina dal sole in estate

Proprio come proteggiamo la nostra pelle dai raggi del sole utilizzando creme e indumenti specifici, dobbiamo agire allo stesso per preservare l’estetica e l’integrità del nostro veicolo a quattro ruote dai danni provocati dal clima.

Parcheggia all’ombra

La parte dell’auto più esposta alle intemperie e quindi al sole è ovviamente la carrozzeria, per questo motivo – per quanto possibile – conviene cercare di esporre il veicolo il meno possibile al sole. Sembra scontato, ma sarebbe un’ottima scelta cercare di parcheggiare, soprattutto per lungo soste, la propria auto all’ombra. Nelle giornate più calde la temperatura sulla carrozzeria può diventare all’altissima e all’interno dell’abitacolo può raggiungere addirittura i 60°.

Se non è possibile lasciare l’auto in un box, sarebbe un buon ripiego lasciare la vettura sotto una tettoia, un ponte-cavalcavia o anche un viale molto alberato. Quest’ultima soluzione però potrebbe avere un inconveniente decisamente seccante e altrettanto dannoso, infatti alcuni alberi potrebbero rilasciare della resina sulla carrozzeria che successivamente dovrà essere tolta non con poca fatica.

Utilizza parasole o copriauto

Quando non si può lasciare all’ombra la vettura, è possibile trovare soluzioni alternative a questo problema. Ad esmepio si possono acquistare accessori studiati appositamente per proteggere l’auto dalle alte temperature. Tra questi troviamo i cosiddetti parasole, disponibili per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L’importante è che abbiano un materiale che rifletta i raggi solari e soprattutto che siano della stessa misura del parabrezza. Un altro metodo è utilizzare il copriauto che permetterà di proteggere completamente l’intera carrozzeria. Purtroppo questa soluzione è anche molto più scomoda, perché necessita di un po’ di tempo per poterlo utilizzare sull’auto.

Coprisedili e parti plastiche

L’eccessivo calore provocato dal sole con il passare del tempo può deformare le plastiche, scolorire i rivestimenti in tessuto o seccare eccessivamente eventuali rivestimenti in pelle, fino a danneggiarli. Nei mesi più caldi può essere utile prendere in considerazione l’uso di coprisedili e di un coprivolante, anche se questa scelta spesso viene criticata per motivi estetici.

Usa la cera per proteggere l’esterno

Per contrastare gli effetti del sole sulla carrozzeria può essere utile utilizzare un trattamento protettivo in grado di proteggere e preservare la brillantezza verniciatura nel corso del tempo. In negozi o siti web specializzati è possibile acquistare una vasta serie di speciali protezioni, in particolare creme, cere e film specifici che non solo proteggono dagli agenti atmosferici, ma anche dallo sporco.

Lava spesso l’auto

Lavare di frequente l’auto in estate aiuta a proteggere il corpo vettura, sia la vernice che le plastiche esterne. Bisogna però seguire alcune accortezze, infatti non bisogna mai lavare l’auto dopo una lunga esposizione al sole, inoltre sarebbe preferibile lavare l’auto all’ombra, magari sotto una tettoia. Questo perché una carrozzeria troppo calda fa asciugare l’auto in maniera troppo velocemente, lasciando così macchie e aloni sulle superfici.

Quali danni possono causare sole e caldo estivi?

Aloni sui vetri

Quando si sceglie di guidare col caldo e si tengono i finestrini abbassati, vetri posso sporcarsi più facilmente in estate. Per tenere i cristalli puliti e brillanti si possono utilizzare spray specifici. In questo modo in pochi secondi è possibile eliminare lo sporco ed evitare che si formino fastidiosi aloni.

Sbiadimento della carrozzeria

Se si lascia per lungo tempo un’auto al sole, con il passare degli anni la vernice di un’auto tenderà a sbiadirsi e a perdere brillantezza. Per questo motivo è necessario cercare di riparare l’auto dai raggi solari, con teli o parcheggiando all’ombra. Se la vernice è ormai deteriorata è è comunque possibile ricorrere all’utilizzo di numerosi prodotti per prendersi cura della carrozzeria e ravvivare il colore.

Volante e cruscotto consumati

I raggi solari nei periodi estivi fanno innalzare la temperatura dell’abitacolo anche fino a 60°, di conseguenza le plastiche del cruscotto e il volante rischiano di usurarsi in maniera precoce. Oltre a perdere brillantezza e a opacizzarsi, le plastiche possono addirittura rompersi o creparsi. Consigliamo di utilizzare delle coperture, come i parasole e applicare periodicamente dei prodotti che aumentano la protezione dal sole.