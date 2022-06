Bonus patente 2022: requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Sono davvero numerose le agevolazioni stanziate dal Governo per il 2022: una serie di bonus che riguardano casa, le famiglie e trasporti. In quest’ultimo caso, oltre agli incentivi auto, moto e veicoli commerciali 2022, ci sono il Bonus Veicoli sicuri (un rimborso di 9,95 euro per una revisione; peccato soltanto che le tariffe-base dei collaudi periodici ai veicoli siano aumentate a novembre 2021), e il Bonus patente.

Cos’è il Bonus patente 2022

Introdotto dal Governo Draghi attraverso il Decreto Infrastrutture, è finanziato dal Programma Patenti Giovani Autisti per l’Autotrasporto. L’agevolazione prevede un contributo sulle spese sostenute per conseguire la patente e la Carta di qualificazione del conducente (CQC) che abilita a svolgere la professione di autotrasportatore. Si tratta, quindi, di un programma che nasce con l’obiettivo di aiutare i giovani ad inserirsi nel settore dei trasporti su gomma.

Bonus patente 2022: come funziona

Il bonus patente mette a disposizione degli utenti un plafond di 3,7 milioni di euro per il 2022, e 5,4 milioni di euro ogni anno fino al 2026. Chi lo richiede, può ottenere un rimborso spese fino a 2.500 euro, sotto forma di voucher, che dovrà coprire fino all’80% dei costi sostenuti per la patente e il CQC.

A chi spetta il Bonus patente

Destinatari sono i giovani fino a 35 anni di età interessati al conseguimento del CQC, ovvero la Carta di qualificazione del conducente, obbligatoria per la guida di automezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per il trasporto di merci e persone.

Requisiti per ottenere il Bonus patente 2022

Oltre ad avere compiuto 18 anni e non avere superato 35 anni di età, per ottenere il “buono” bisognerà dimostrare di avere già sostenuto delle spese per il conseguimento della patente e del CQC: le richieste saranno possibili dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026. Il “buono patente autotrasporto” (misura che, attraverso il Decreto Infrastrutture, integra, portandolo all’80%, il precedente bonus – con scadenza al 30 giugno 2022 – che sostiene fino al 50% delle spese per un importo fino a 1.000 euro) può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Come richiedere online il Bonus patente 2022?

La richiesta avverrà dal 1 luglio, in via esclusiva, mediante una nuova piattaforma informatica predisposta dal Ministero dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili, di imminente apertura.