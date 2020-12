Avviatore Auto: l’importanza di avere un booster sempre con sé

Uno starter per auto, o avviatore d’emergenza, è un accessorio economico che però può svoltare la giornata quando la batteria ci abbandona.

Uno starter per auto, anche detto booster o avviatore d’emergenza, è un economico accessorio capace di mettere in moto l’auto anche se la batteria è a terra o è completamente partita. Ciò a sua volta consente di tornare a casa in tempi rapidi, e soprattutto senza dover mobilitare (e pagare) il carroattrezzi.

Cos’è un Avviatore Auto e Come si Usa?

Risposta breve e scientificamente scorretta: un avviatore d’auto è una sorta di powerbank in grado di svoltare la giornata quando la batteria decide di abbandonarci. Risposta lunga: si tratta di un dispositivo elettronico capace di regolarizzare la tensione di esercizio dell’alimentatore dell’auto. È formato da un’unità centrale (più o meno grossa a seconda della capacità) e da alcuni cavi di ricarica e morsetti.

Quando l’auto è in panne a causa di un’avaria alla batteria, è sufficiente sfoderare l’avviatore, collegare la pinza rossa al polo positivo e quella nera al polo negativo dell’auto, e infine accendere il motore. A differenza di un powerbank tradizionale, tuttavia, il booster non consente di ricaricare la batteria; il suo lavoro si limita a fornire la “botta iniziale” per avviare la marcia nei casi di emergenza. E nel caso la vettura non voglia saperne di riprendersi, occorre attendere qualche minuto e ripetere l’operazione.

Sul mercato, la scelta è sterminata. Ma in linea di massima esistono tre tipi di booster: longitudinali, trasversali o misti, in base a come operano. I longitudinali regolano solo la tensione di esercizio, laddove i trasversali controllano la ripartizione dei carichi elettrici su diverse linee; i misti, infine, gestiscono entrambe le funzioni.

È un gingillo per niente costoso che vi consigliamo calorosamente di tenere sempre nel bagagliaio, perché prima o poi torna utile a tutti. Soprattutto con le batterie moderne che, nove volte su 10, muoiono all’improvviso senza dare avvisaglie.

Avviatore Auto: Guida alla Scelta

Sebbene in linea di massima non esistano problemi di compatibilità e tutti i prodotti esistenti in genere sono di buona qualità, ci sono alcune accortezze che vanno tenute a mente quando si decide di acquistare un avviatore d’auto:

Potenza: Per auto medio-piccole, qualunque modello andrà benissimo. Per grosse cilindrate, fuoristrada, camion o veicoli industriali scegliete un booster di potenza adeguata.

Per auto medio-piccole, qualunque modello andrà benissimo. Per grosse cilindrate, fuoristrada, camion o veicoli industriali scegliete un booster di potenza adeguata. Versatilità: Fermo restando che uno compra l’avviatore per la propria auto, non c’è ragione per non utilizzarlo anche in altre situazioni di emergenza, per esempio quando il cellulare è scarico e occorre chiamare aiuto. Molti modelli oramai includono anche porte USB per ricaricare smartphone, tablet o navigatori satellitari. Una manna dal cielo, quando si ha necessità.

Fermo restando che uno compra l’avviatore per la propria auto, non c’è ragione per non utilizzarlo anche in altre situazioni di emergenza, per esempio quando il cellulare è scarico e occorre chiamare aiuto. Molti modelli oramai includono anche porte USB per ricaricare smartphone, tablet o navigatori satellitari. Una manna dal cielo, quando si ha necessità. Funzioni Extra: Alcuni modelli dispongono anche di torcia elettrica a LED che può rivelarsi provvidenziale di notte e in luoghi bui. Altri invece supportano i mini-compressori per gonfiare le ruote, oppure includono addirittura un martello di sicurezza.

Alcuni modelli dispongono anche di torcia elettrica a LED che può rivelarsi provvidenziale di notte e in luoghi bui. Altri invece supportano i mini-compressori per gonfiare le ruote, oppure includono addirittura un martello di sicurezza. Dimensioni: I modelli più piccoli si infilano nel vano portaoggetti; per altri invece serve il bagagliaio.

Fino a 30 Avvii su Singola Ricarica FlyLinkTech Avviatore di Emergenza FLYLINKTECH Avviatore di Emergenza per Auto, 2500A Peak 24000mAh Avviamento Batteria per Auto Portatile con Presa CA da 100W. 119,99 € su Amazon

Cosa Rovina una Batteria?

Come spieghiamo nel nostro approfondimento di dicembre, una batteria può essere messa a dura prova dalla temperatura ambientale (troppo freddo o troppo caldo accelerano l’invecchiamento chimico). Ma è d’inverno che di solito si manifestano i primi malfunzionamenti, quando cioè l’efficienza degli accumulatori diminuisce per via delle basse temperature ed è necessaria più energia per l’avviamento del veicolo; in questi casi, spesso serve un intervento di ricarica oppure la sostituzione tout court della batteria.

Una casistica che si presenta con maggior frequenza quando la vettura viene utilizzata di rado o solo per distanze brevi; in questo caso, il problema è che l’alternatore non riesce a ricaricare adeguatamente la batteria, sebbene la vettura richieda energia anche da ferma (per esempio per alimentare spie e sistemi di sicurezza, chiusura centralizzata, chiave elettronica e antifurto satellitare).

Alla luce di ciò non sorprende che, col lockdown, il fenomeno sia diventato piuttosto diffuso. A maggior ragione di questi tempi, dunque, mai circolare senza un avviatore d’emergenza nel bagagliaio. Qui di seguito, i migliori modelli che Amazon abbia da offrire, in supersconto tra l’altro prima di Natale.

Moderno con USB-C Fconegy Avviatore Batteria Auto FCONEGY Avviatore Batteria Auto, 1600A 18000mAh Avviatore di Emergenza, IP68 Caricatore Wireless 10W Starter Batteria Auto (per Motori 12V Diesel e benzina) 75,99 € su Amazon

I Migliori Avviatori d’Emergenza

Tacklife T6

Scelto dalla Redazione Tacklife T6 Tacklife T6 Avviatore di Emergenza da 18000 mAh, e 800A. Avviatore Batteria Auto per Motore Benzina Fino a 6.5L e Diesel 5.5L 59,99 € su Amazon

Non è un caso se il Tacklife T6 si è guadagnato la menzione Amazon’s Choice. Si tratta di un booster con capacità di 18.000 mAh e corrente di picco 800A, in grado di avviare un motore a benzina da 6.5L e Diesel 5.5L fino a 30 volte su singola ricarica (che richiede 5 ore).

Include una serie di funzionalità che lo rendono utile in una gran varietà di casi. Può infatti ricaricare contemporaneamente telefono, computer o tablet attraverso le due porte USB (5V/2.4A 9V/2A; 5V/2A); inoltre la porta DC da 10 V/12 V può ricaricare piccoli accessori automobilistici come il compressore d’aria, il purificatore d’aria, l’aspirapolvere, il GPS, il DVR per auto o il frigorifero tramite un adattatore incluso.

Integra anche luci per SOS, illuminazione d’emergenza torcia, e soprattutto dei sofisticati sistemi di verifica della tensione dell’auto prima dell’erogazione della corrente. Il prodotto è certificato ignifugo.

Per chi cerca le medesime feature con maggiore potenza e versatilità, c’è anche il Tacklife T8.

Yaber Avviatore

Questo avviatore d’emergenza per auto può rimettere in sesto una batteria in panne e ricaricare contemporaneamente telefoni, tablet o alimentare compressori e altri dispositivi con potenza fino a 2,1 Ampere via USB. Rispetto ad altri prodotti simili, ha una capacità inferiore, solo 12000mAh, ma è impermeabile con certificazione IP66.

Yaber può avviare veicoli a 12V (motori fino a 5L benzina o 4L Diesel) in pochi secondi, ed è adatto a automobili, pick-up e due ruote. Offre una protezione completa da potenziali cortocircuiti, da surriscaldamento, da inversione di polarità, da sovratensione e sovraccarico. Infine ha pure una torcia LED integrata, per interventi notturni.