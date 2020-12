Batterie auto: come funzionano e quali comprare

Sono fondamentali su ogni auto: ecco una breve guida sulle batterie, sul loro funzionamento e su quali sono i migliori prodotti da comprare.

La batteria è una di quelle componenti auto della cui importanza ci si rende conto solo quando smettono di funzionare: è capitato a tutti di rimanere con la batteria “a terra”, una situazione spiacevole e certamente evitabile con un po’ di manutenzione e con i giusti accorgimenti. È da tenere presente che la batteria non solo è un elemento senza il quale la nostra vettura non potrebbe nemmeno essere accesa, ma è anche strettamente correlata al buon funzionamento generale del veicolo, tanto che secondo uno studio elaborato dall’ADAC (l’autorevole club automobilistico tedesco) ben il 40% di tutti i guasti sono causati da un malfunzionamento di questa componente.

Sebbene sia così importante, la batteria è una delle parti più trascurate dagli automobilisti, come conferma un report stilato da Johnson Controls che dopo aver monitorato oltre 60.000 vetture in cinque Paesi, ha evidenziato che in Italia circa il 32% delle batterie si trova in condizioni non ottimali e ben 19 milioni di auto potrebbero smettere di funzionare da un momento all’altro.

Questa situazione è sicuramente aggravata dall’arrivo della stagione fredda, che come noto mette a dura prova gli accumulatori, e – in questo strano 2020 – anche dallo scarso utilizzo dell’auto a causa dei lockdown imposti per contrastare la pandemia da Covid-19. Oggi come non mai, quindi, è necessario prendersi cura della propria batteria, partendo dal processo di acquisto e di scelta della batteria giusta per la propria auto.

Come funziona la batteria auto

La batteria dell’auto funziona sostanzialmente come una comune pila, ovviamente ottimizzata per i compiti che deve fare su un veicolo, dove è integrata nel sistema elettrico. Le funzioni della batteria sulle auto moderne sono:

consentire l’avvio del motorino di avviamento;

mantenere attivo l’impianto elettrico di bordo ;

; alimentare il sistema start-stop;

alimentare altre funzioni come climatizzatore, il riscaldamento dei sedili, ecc.

La batteria è quindi un dispositivo che accumula l’energia elettrica con un processo di tipo chimico e la rilascia in forma di corrente continua. È solitamente costituita da elettrodi di piombo immersi in acido solforico in acqua e quando è in funzione si genera una corrente fra gli elettrodi. Una volta esaurita la carica può essere ricaricata (è detta secondaria), ma esistono delle situazioni che portano al deterioramento e all’invecchiamento precoce che la rende inutilizzabile.

Perché le batterie si guastano

I fattori che mettono a dura prova le batterie sono diversi, ma tra questi un ruolo di rilievo è costituito sicuramente dalla temperatura. Sebbene molti credano che sia il freddo il nemico numero uno delle batterie, in realtà sono le temperature eccessivamente elevate ed eccessivamente basse, o comunque al di fuori del range ottimale di utilizzo. Il calore e le temperature ambientali elevate, come ad esempio oltre i 30° C in estate, riducono il ciclo di vita della batteria e la deteriorano. D’inverno, quando l’efficienza degli accumulatori diminuisce a causa delle basse temperature ed è necessaria più energia per l’avviamento del veicolo, si manifestano i primi malfunzionamenti costringendo ad un intervento di ricarica oppure alla sostituzione della batteria.

La batteria può scaricarsi o presentare un guasto anche se la vettura viene utilizzata raramente o solo per distanze brevi, dato che l’alternatore non riesce a ricaricare completamente la batteria mentre la vettura richiede energia anche quando è ferma (ad esempio per alimentare spie e sistemi come la chiusura centralizzata, la chiave elettronica e l’antifurto).

Questa è una situazione diventata molto frequente a seguito del lockdown causato dal Coronavirus che ha limitato fortemente gli spostamenti in auto obbligando ad un fermo prolungato dei veicoli.

Migliori batterie per auto

Quale batteria auto scegliere? Un prodotto entry level oppure un top di gamma con capacità e spunto elevati? Per facilitarvi la scelta abbiamo raccolto una selezione delle migliori batterie auto presenti sull’e-commerce per vendere e comprare più famoso ed utilizzato: eBay.

Batteria Speed L3 80 Ah 680A

Questa batteria Speed ha un voltaggio di 12 Volt ed è universale, cioè utilizzabile su tutti i principali modelli di auto. Prima di acquistare comunque è bene controllare che la propria vettura sia compatibile sulla completa documentazione tecnica fornita del venditore sulla pagina della piattaforma eBay. Le dimensioni sono medie con una lunghezza di 27,8 centimetri, una larghezza di 17,5 cm ed una altezza di 19 cm. La batteria L380 è fabbricata in Italia ed ha una garanzia di 2 anni. Il prezzo è conveniente e – cosa interessante se avete più di un veicolo – sono previsti sconti in caso di acquisto di più pezzi.

Batteria Varta Blue Dynamic 440A

Questa batteria rappresenta uno dei modelli di fascia intermedia della gamma Varta ed è adatta a chi cerca un prodotto affidabile e di marca, senza particolari esigenze di potenza energetica. La Varta Blue Dynamic 440A è progettata secondo le più elevate certificazioni tedesche ed è compatibile con tutte le auto con equipaggiamento standard. Ha una capacità di 44 Ah e uno spunto di 440 A, inoltre è dotata dell’esclusiva tecnologia PowerFrame con griglia brevettata che garantisce potenza di avviamento, ricarica rapida ed elevata resistenza alla corrosione.

Batteria auto Continental 80Ah 750A

La batteria Continental 80Ah 750A è un prodotto di marca che si distingue per l’elevata qualità costruttiva e una vita utile più lunga della media. Questo prodotto è pensato per essere una affidabile batteria starter con la collaudata tecnologia piombo-acido dalla capacità di 80 Ah con voltaggio di 12 Volt e spunto di 750 A. Ideale per veicoli benzina e diesel non equipaggiati con tecnologia start-stop, questa batteria presenta dimensioni di 27,8 centimetri di lunghezza, 17,5 centimetri di larghezza e 19 cm di altezza. Il prezzo più elevato rispetto alla media corrisponde ad una maggiore qualità ed affidabilità del prodotto.

Batteria Bosch S4 005 540A

La batteria Bosch S4 005 è un best seller sul marketplace eBay grazie alle sue caratteristiche di affidabilità e durata. La batteria è universale per tutte le classi di veicoli e con una copertura del mercato che arriva al 97%. La batteria Bosch S4 vanta il 20% in più di durata utile grazie all’innovativa tecnologia Bosch Silver ed è perfetta ed affidabile negli avviamenti al freddo, una situazione in cui garantisce fino al 15% di potenza in più rispetto alle normali batterie. La batteria ha una capacità di 74 Ah con voltaggio di 12 Volt e spunto di 680A.

Batteria First 50Ah

Si tratta di una batteria di fascia economica ideale per chi non ha particolari esigenze. La First 50Ah è caratterizzata da una capacità di 50 Ah con uno spunto di 430 A. Le dimensioni sono particolarmente compatte con una lunghezza di 21 centimetri, profondità di 17,5 e altezza di 19 cm. Il prezzo è tra i migliori sul marketplace eBay.

Batteria Varta Silver Dynamic E38

Una batteria di grande qualità prodotta da un marchio di riferimento nel mercato: la Varta Silver Dynamic E38 è una batteria capacità di 74 Ah con voltaggio di 12 Volt e spunto di 750 A. Si tratta di un modello di fascia alta progettato per i veicoli dotati di sistema start-stop e in generale per i veicoli di tutte le classi che richiedono un elevato fabbisogno energetico. La gamma Silver Dynamic offre fino al 15% di potenza di avviamento in più ed è dotata della griglia brevettata PowerFrame.

Batteria Fiamm Titanium Pro L5 100Ah

Questa batteria è ideale per chi non vuole scendere a compromessi e ricerca il massimo delle prestazioni in termini di spunto e durata. La Fiamm Titanium Pro Potenziata 100Ah rappresenta una batteria di fascia altissima che presenta tutte le caratteristiche della gamma premium Titanium di Fiamm: zero manutenzione grazie al bassissimo consumo di acqua (nessun rabbocco durante tutto il ciclo di vita), coperchio SPC (Safety Power Checked) che annulla i rischi causati da scintille e fiamme libere esterne alla batteria, certificazione secondo l’elevatissimo standard Automotive ISO/TS16949. Il modello Titanium Pro è pensato per le richieste energetiche più elevate delle auto moderne grazie alle sue specifiche da top di gamma: capacità di 100 Ah e spunto di ben 870 A.

Batteria Magneti Marelli 80 Ah

Questa batteria si distingue per l’elevata potenza di spunto che la rendono un prodotto di fascia alta, adatta a chi cerca prestazioni energetiche elevate. La Magneti Marelli 80 Ah 12V 730A è un prodotto italiano di qualità che utilizza tecnologie brevettate per la massima efficienza e durabilità. Questa batteria ha dimensioni compatte di 27,5 centimetri di lunghezza, 17,5 di larghezza e 17,5 di altezza.