Un episodio di guida spericolata ha attirato l’attenzione delle autorità francesi, quando un giovane è stato sorpreso a sfrecciare a 235 km/h su una strada con limite di 80 km/h. Il veicolo, una Tesla Model S, non apparteneva nemmeno al conducente, ma era stato preso in prestito da un amico. Le conseguenze sono state immediate e severe: ritiro della patente e sequestro dell’auto. Inoltre, il giovane dovrà affrontare una multa considerevole per poter recuperare il veicolo sequestrato.

Follia per strada

Questo incidente sottolinea ancora una volta i rischi legati all’eccesso di velocità e l’importanza di rispettare le normative stradali. In Francia, le sanzioni stradali per infrazioni di questa gravità possono includere multe fino a 1.500 euro e, nei casi più estremi, pene detentive fino a tre anni. Anche in Italia, il nuovo Codice della Strada ha introdotto misure più rigide, con multe che possono raggiungere i 3.382 euro e sospensioni della patente da sei a dodici mesi per chi supera di oltre 60 km/h il limite consentito.

Il mercato sprofonda

Parallelamente, il settore delle auto elettriche si trova ad affrontare sfide sempre più complesse. Nonostante il suo ruolo di leader, Tesla sta registrando difficoltà in mercati chiave come la Cina e l’Europa. Mentre in Italia le vendite mostrano una crescita, paesi come Francia e Svezia registrano un calo. Nel mercato auto elettriche, la concorrenza si intensifica, con nuovi produttori che offrono modelli più economici e con la Cina pronta a espandersi nei mercati occidentali. Questo scenario riflette la necessità di un impegno collettivo tra governi, produttori e consumatori per garantire una mobilità più sicura e sostenibile.