Il Mondiale di Formula 1 2025 si prepara a un nuovo capitolo di emozioni con il Gran Premio Bahrain, quarto appuntamento della stagione. Sul circuito di Sakhir, dal 11 al 13 aprile, i riflettori saranno puntati sui protagonisti di un campionato che promette spettacolo. Dopo tre gare intense, solo un punto separa i leader della classifica: Lando Norris, in vetta con 62 punti, e Max Verstappen, pronto a superarlo con i suoi 61 punti. Alle loro spalle, Oscar Piastri mantiene vive le sue speranze con 49 punti, mentre la Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, cerca di invertire una tendenza negativa che ha segnato l’inizio della stagione.

Gli orari del GP del Bahrain

Il programma del weekend è ricco e scandito nei dettagli: venerdì 11 aprile si terranno le prime due sessioni di prove libere, alle 13:30 e alle 17:00. Sabato sarà il turno delle FP3 alle 14:30, seguite dalle qualifiche alle 18:00. La gara, momento clou, scatterà domenica alle 17:00. Questa fascia oraria potrebbe riservare condizioni di pista impegnative, aumentando l’incertezza e il fascino della competizione.

Per gli appassionati, sapere dove vedere F1 Bahrain è fondamentale. Sky Sport F1 e NOW trasmetteranno in diretta l’intero evento, mentre TV8 offrirà le qualifiche e la gara in differita, rispettivamente sabato alle 21:00 e domenica alle 21:30. Gli spettatori potranno contare sulla telecronaca di Carlo Vanzini, supportato dal commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero, oltre agli interventi dal paddock di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio, che arricchiranno la copertura con analisi e interviste esclusive.

Info sul circuito

Il circuito di Sakhir, noto per la sua capacità di premiare vetture ben bilanciate, rappresenta un’opportunità per la Ferrari di recuperare terreno. Tuttavia, le difficoltà tecniche e il divario prestazionale rispetto ai team di punta, come McLaren e Red Bull, rimangono ostacoli significativi. Leclerc e Hamilton dovranno sfruttare al massimo le potenzialità delle loro monoposto per competere in una gara che potrebbe essere decisiva per il morale della squadra.

Le sfide tra Norris e Verstappen si preannunciano entusiasmanti. Il giovane britannico della McLaren, forte di una vettura competitiva, ha dimostrato una costanza impressionante, mentre Verstappen, con la sua esperienza e determinazione, cercherà di ristabilire il dominio interrotto nella gara precedente. Il Bahrain potrebbe quindi essere il teatro di un altro capitolo memorabile di questa rivalità.

Per i tifosi, gli orari F1 Bahrain e la possibilità di seguire l’evento in diretta o differita rappresentano un’opportunità imperdibile per vivere da vicino le emozioni di un campionato che si sta rivelando uno dei più combattuti degli ultimi anni. Non resta che attendere il semaforo verde per scoprire chi riuscirà a emergere come protagonista di questa appassionante stagione.