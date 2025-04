Max Verstappen ha dominato le qualifiche del Gran Premio del Giappone a Suzuka, conquistando una straordinaria pole position con un tempo di 1’26″983. Questa performance gli ha garantito la sua 41ª partenza al palo in carriera, superando di appena 12 millesimi Lando Norris della McLaren. Verstappen pole Suzuka si conferma un evento iconico, con l’olandese che dimostra ancora una volta il suo talento in un circuito tecnico e selettivo.

Le McLaren non mollano

Le qualifiche hanno messo in evidenza una McLaren in grande forma, con Norris e Piastri rispettivamente secondo e terzo sulla griglia. McLaren Norris Piastri hanno mostrato una competitività impressionante, soprattutto su un tracciato così impegnativo. Tuttavia, il giovane Piastri non è riuscito a migliorare il suo ultimo tentativo. Per la Ferrari, Leclerc ha limitato i danni, assicurandosi la quarta posizione, un risultato che riflette i progressi del team nonostante un inizio di weekend difficile. Ferrari qualifiche Giappone rimane un tema caldo, con la scuderia italiana che cerca di recuperare terreno rispetto ai leader.

Un episodio chiave ha influenzato la griglia di partenza: Carlos Sainz è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Hamilton durante il Q2. Questa decisione modifica lo schieramento, permettendo ad Alonso, Lawson e Tsunoda di avanzare di una posizione ciascuno. Sainz penalità GP Giappone rappresenta un elemento cruciale che potrebbe cambiare le strategie di gara.

Ferrari non benissimo

Le previsioni meteo aggiungono un ulteriore livello di incertezza, con la possibilità di pioggia durante la gara. Questo scenario potrebbe favorire piloti abili sul bagnato come Verstappen, mentre la Ferrari spera in condizioni asciutte per sfruttare al meglio il potenziale della SF-25. Il team principal Frederic Vasseur ha sottolineato l’importanza di una corsa asciutta per continuare lo sviluppo della monoposto.

Infine, Suzuka ha confermato la sua reputazione di pista tecnica, dove anche i rookie hanno brillato. Piloti come Hadjar, Antonelli e Bearman hanno sorpreso con prestazioni solide, posizionandosi rispettivamente settimo, sesto e decimo. La gara promette di essere avvincente, con McLaren e Red Bull pronte a contendersi la vittoria, mentre Ferrari e altri team puntano al podio.