La Ford Mustang Shelby GT500 si prepara a ridefinire il concetto di potenza su quattro ruote con il modello 2026. Il cuore pulsante di questa muscle car, il motore Legend, rappresenta una rivoluzione tecnologica nel segmento delle auto sportive ad alte prestazioni. Questo propulsore, una versione evoluta del V8 sovralimentato da 5.2 litri, promette di superare la soglia dei 1000 cavalli, fissando nuovi standard per le prestazioni auto sportive.

Produzione americana

La produzione del motore inizierà presso lo stabilimento di Dearborn, Michigan, alla fine del 2025. Qui, la linea di assemblaggio Niche si dedicherà esclusivamente alla realizzazione di questo gioiello ingegneristico, confermando l’importanza strategica del progetto per Ford. Il motore “Legend”, già presente su modelli iconici come il Mustang GTD e l’F-150 Raptor R, sarà il simbolo della prossima generazione di performance automobilistiche.

Con un design che mira a competere direttamente con la Corvette ZR1, la Mustang GT500 2026 punta a dominare il mercato delle muscle car americane. Gli esperti prevedono che le prestazioni di questa nuova versione supereranno di gran lunga i 760 cavalli del modello S550, posizionandola come una delle auto più potenti e ambite del suo segmento.

Ford Mustang Shelby GT500, un nuovo motore

Nonostante la condivisione del motore con il Mustang GTD, le due vetture si differenzieranno nettamente per soluzioni tecniche e target di mercato. Ford punta a offrire un’esperienza unica per ogni modello, garantendo una chiara distinzione tra le due proposte.

La denominazione “Legend” non è casuale: rappresenta l’ambizione di Ford di scrivere un nuovo capitolo nella storia delle muscle car, con un motore capace di erogare oltre 800 cavalli. Gli appassionati non vedono l’ora che arrivi il 2026, anno in cui la GT500 promette di ridefinire gli standard delle auto sportive americane, portando innovazione e adrenalina sulle strade di tutto il mondo.