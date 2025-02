La Super Venom Mustang di Hennessey è un inno alla potenza e all’esclusività, una muscle car americana che ridefinisce i confini delle alte prestazioni. Con 850 cavalli di pura adrenalina e un’accelerazione fulminea da 0 a 100 Km/h in appena 3,2 secondi, questa edizione limitata a 91 esemplari rappresenta il nuovo standard del segmento, con un prezzo di partenza di 149.950 dollari.

Il cuore della Hennessey Super Venom Mustang

Sotto il cofano, pulsa un V8 Coyote da 5.0 litri, un motore che è stato portato all’apice della tecnologia grazie a un avanzato sistema di sovralimentazione. Dotato di iniettori maggiorati, un compressore di ultima generazione e una pompa carburante potenziata, il propulsore sprigiona una coppia impressionante di 884 Nm. Questo è supportato da un sistema di aspirazione ottimizzato, garantendo prestazioni senza compromessi.

La vettura non delude nemmeno sul quarto di miglio, che viene coperto in soli 10,9 secondi raggiungendo una velocità di 215 Km/h. Rispetto alla Mustang Dark Horse, il miglioramento è evidente, con un guadagno di mezzo secondo nello scatto.

Esteticamente, la Super Venom sfoggia il pacchetto aerodinamico VenomAero in fibra di carbonio, che include splitter frontale, prese d’aria sul cofano, fessure sui parafanghi, minigonne laterali e un’ala posteriore fissa. Ogni elemento non è solo esteticamente accattivante, ma anche funzionale, migliorando significativamente l’efficienza aerodinamica.

Interni in Alcantara

Gli interni non sono da meno, con un design che combina pelle e Alcantara per un tocco di lusso. I cerchi ultraleggeri da 20 pollici, disponibili in tre finiture, aggiungono ulteriore personalizzazione. Ogni esemplare è unico, grazie a una placca numerata che lo identifica.

Disponibile in due versioni base, GT e Dark Horse, la Super Venom Mustang offre anche la scelta tra un cambio manuale a sei rapporti o un automatico a dieci marce. La Dark Horse, con un prezzo di 163.950 dollari, rappresenta il top della gamma, garantendo il massimo in termini di prestazioni e unicità.