Un vero e proprio tesoro dell’automobilismo è stato recentemente riportato alla luce, suscitando un misto di meraviglia e tristezza tra gli appassionati di motori. Due rare Ford Escort RS Cosworth, considerate icone degli anni ’90, giacciono abbandonate in una località rurale europea segreta, documentate dal canale YouTube The Bearded Explorer. Questi modelli leggendari, una blu e una bianca, sono stati lasciati all’aperto per oltre vent’anni, subendo gli effetti implacabili del tempo e delle intemperie.

Nonostante l’apparente degrado, le condizioni delle vetture sono sorprendentemente migliori di quanto ci si possa aspettare. Gli interni in pelle nera, sebbene coperti da uno spesso strato di polvere, sono ancora riconoscibili, e uno dei modelli risulta aver percorso appena 20.000 Km. Tuttavia, i segni del tempo sono evidenti: i freni sono ormai ridotti a ruggine, e si teme che il motore turbo 2.0 possa aver subito danni significativi a causa del deterioramento delle guarnizioni e dei tubi. La carrozzeria, per contro, mostra solo lievi tracce di corrosione, principalmente sul parafango posteriore del modello blu.

La questione più preoccupante riguarda i possibili danni strutturali al telaio e al sottoscocca, causati dalla prolungata esposizione all’umidità del terreno. Questi esemplari, che potrebbero valere oltre 100.000 dollari ciascuno, rappresentano un capitolo importante nella storia delle auto abbandonate e del patrimonio automobilistico. La loro tecnologia all’avanguardia e il design distintivo hanno reso le Escort RS Cosworth un simbolo dell’epoca, ma il loro futuro appare incerto.

Ford Escort RS Cosworth, possibile restauro?

Purtroppo, l’attuale proprietario non sembra intenzionato a intraprendere un restauro auto classiche, né a venderle, condannandole a un ulteriore deterioramento. Questo caso solleva interrogativi sul valore culturale e storico delle automobili, che va ben oltre il loro prezzo di mercato. La comunità degli appassionati di auto classiche spera che un giorno queste gemme possano essere riportate al loro antico splendore, celebrando così un’epoca d’oro dell’industria automobilistica.