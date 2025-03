La Fiat Pandissima rappresenta la nuova scommessa del marchio torinese per il segmento dei SUV compatti, pronta a debuttare nel 2025. Con dimensioni contenute e un design accattivante, questo modello punta a conquistare una fetta di mercato sempre più strategica per l’industria automobilistica europea.

Fiat espande così la gamma Panda, introducendo un SUV che si affiancherà ai modelli già noti come la Grande Panda e la classica Panda. Con una lunghezza di circa 4,4 metri, la Pandissima sarà ideale per chi cerca un’auto pratica ma spaziosa, senza superare la soglia dei 4,5 metri, in linea con la strategia delineata dal CEO Olivier Francois. La piattaforma Smart Car, già collaudata con successo, garantirà la massima flessibilità, permettendo l’adozione di diverse motorizzazioni.

In termini di propulsione, la Pandissima offrirà una scelta tra una versione completamente elettrica e una ibrida. La configurazione ibrida includerà un motore tre cilindri turbo da 1.2 litri con tecnologia Mild Hybrid, capace di erogare 136 CV, supportato da un motore elettrico integrato da 29 CV e un cambio automatico a sei rapporti. Questa soluzione punta a unire prestazioni dinamiche ed efficienza energetica, elementi chiave per il successo nel segmento.

Dal punto di vista estetico, il design moderno della Pandissima potrebbe ispirarsi al concept Giga Panda, unendo tradizione e innovazione. L’abitacolo sarà caratterizzato da materiali ecosostenibili e soluzioni funzionali, riflettendo l’impegno di Fiat verso la sostenibilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La sfida nel segmento C sarà accesa, con la Pandissima pronta a competere con modelli come la Dacia Duster. Fiat punta a intercettare la crescente domanda di crossover economici ma ben equipaggiati, un trend in continua espansione nel mercato europeo. L’arrivo della Pandissima nella seconda metà del 2025 segna un passo importante per il marchio, consolidando la sua presenza nel segmento dei SUV compatti.