Il nuovo SUV medio di Fiat promette di rivoluzionare il mercato europeo, combinando design accattivante, tecnologie all’avanguardia e una gamma di motorizzazioni Fiat che soddisfano ogni esigenza. Con un prezzo base competitivo di 30.000 euro, il modello punta a conquistare famiglie numerose grazie ai suoi 7 posti e una lunghezza tra i 440 e i 450 centimetri. L’arrivo è previsto per l’estate del 2025, in uno dei segmenti più dinamici e competitivi del panorama automobilistico.

Un nuovo SUV in gamma

Questo nuovo SUV si ispira alla recente Grande Panda, un simbolo di funzionalità e affidabilità. Sarà disponibile in due varianti: una versione completamente elettrica con 113 cavalli e una mild hybrid con motore benzina 1.2 litri, declinata nelle potenze di 101 e 136 cavalli. Questa diversificazione delle motorizzazioni è pensata per soddisfare sia chi cerca sostenibilità sia chi desidera una guida più tradizionale.

La produzione del veicolo potrebbe essere affidata allo stabilimento Stellantis di Kenitra, in Marocco, una scelta strategica che garantirebbe costi contenuti e un prezzo competitivo. L’attenzione ai dettagli emerge anche nel design SUV, che riprende le linee essenziali e funzionali della Grande Panda nella parte anteriore, introducendo soluzioni stilistiche distintive nel posteriore. L’interno, minimalista ma accogliente, offrirà un sistema di infotainment avanzato e un comfort ottimale per tutti i passeggeri.

Fiat Pandissima, andrà a far concorrenza alle varie Dacia e Citroen

Con questa nuova proposta, Fiat non solo mira a consolidare la propria posizione sul mercato europeo, ma punta anche a sfidare modelli affermati come la Citroën C3 e la futura Dacia Bigster. Il nome del modello, ancora da ufficializzare, potrebbe richiamare il brand Panda con opzioni come “Pandissima” o “Giga Panda”. Questo SUV rappresenta una sintesi perfetta di versatilità, innovazione e un eccellente rapporto qualità-prezzo, incarnando i valori del marchio torinese.