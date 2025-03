1109 cavalli di pura potenza, una velocità massima di 340 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi: sono questi i numeri da capogiro della nuova Ferrari SF90 Spider, reinterpretata dal celebre preparatore tedesco Novitec. Questo capolavoro di tuning Ferrari non solo spinge i confini delle prestazioni, ma lo fa con uno stile inconfondibile.

Ferrari SF90 Spider di Novitec

Denominata “Blacked Novitec”, questa versione si distingue per un design che esalta le linee originali disegnate da Flavio Manzoni. Tra le modifiche più evidenti troviamo l’eliminazione degli sfoghi d’aria sui passaruota anteriori e l’introduzione di esclusivi cerchi in lega da 21 pollici, frutto di una collaborazione con Vossen. Questi dettagli estetici si fondono perfettamente con l’aerodinamica ottimizzata grazie a un kit in fibra di carbonio, testato in galleria del vento.

Il cuore pulsante di questa supercar è il powertrain ibrido plug-in, sottoposto a un’accurata ottimizzazione. L’intervento ha coinvolto la mappatura elettronica e l’incremento della pressione di sovralimentazione del motore biturbo da quattro litri, portando la potenza complessiva a oltre 1109 cavalli, un aumento di più di 100 cavalli rispetto alla versione di serie. Per i puristi delle auto sportive, il sistema di scarico ad alte prestazioni, disponibile con valvole a controllo attivo o in versione standard, regala un sound unico e inconfondibile.

Tante le modifiche in ballo

Le modifiche non si fermano qui: l’assetto ribassato migliora la dinamica di guida, mentre un sistema di sollevamento anteriore garantisce praticità anche nei percorsi urbani. Gli interni, anch’essi personalizzabili su misura, offrono un’esperienza di lusso senza compromessi, rendendo questa vettura un vero gioiello su quattro ruote.

In sintesi, la Ferrari SF90 Spider firmata Novitec rappresenta il perfetto equilibrio tra eleganza e prestazioni potenziate, regalando un’esperienza di guida che ridefinisce il concetto di esclusività.