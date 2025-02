La Ferrari 360 si trasforma in un’icona retrò con la Art Machine Ælla-60, un esclusivo progetto firmato dal designer francese Anthony Jannarelly. Questo capolavoro, che reinterpreta la tradizione del restomod, combina il fascino delle supercar anni ’60 con prestazioni e tecnologie moderne. Prodotta in soli 60 esemplari, la vettura promette di essere un vero oggetto da collezione.

Motore Ferrari V8

Sotto il cofano pulsa il leggendario V8 da 3,6 litri, ereditato dalla donor car, che grazie a un’attenta ottimizzazione raggiunge ora i 480 CV. Il tutto è abbinato a un cambio manuale, una scelta che enfatizza l’esperienza di guida autentica e coinvolgente. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e un peso ridotto a soli 1.130 kg, la Ælla-60 si presenta come una vera regina della strada.

Il design, un mix di linee classiche e dettagli futuristici, è impreziosito da elementi come le portiere ad apertura a farfalla e richiami alla precedente creazione di Jannarelly, la Design-1. L’abitacolo non è da meno: materiali di pregio, sedili in fibra di carbonio e sistemi di connettività all’avanguardia creano un ambiente che fonde lusso e tecnologia.

Un telaio in alluminio

Il telaio in alluminio, completamente rivisitato, e le sospensioni avanzate garantiscono una guida precisa e reattiva, ideale per chi cerca emozioni forti. La produzione sarà affidata all’italiana Podium Advanced Technologies, con un prezzo di partenza di 865.000 euro (tasse escluse). Una cifra che la posiziona tra le hypercar più esclusive, destinate a conquistare il cuore di appassionati e collezionisti.