Alfa Romeo protagonista al Parco Valentino 2019

Dal 19 al 23 giugno Torino accoglierà la quinta edizione del Salone dell’Auto del Parco del Valentino, e quest’anno Alfa Romeo si candida ad essere una delle grandi protagoniste della rassegna. Alcune novità del Biscione sono pronte a stuzzicare la fantasia dei tanti appassionati del Marchio di Arese, una su tutte l’esposizione del concept Tonale, il primo SUV compatto ibrido plug-in della storia di Alfa Romeo. Stilisticamente Tonale è un mezzo dal grande impatto visivo che si rifà a piene mani alla storia e ai modelli che hanno fatto grande questo Marchio nel mondo, dal Duetto alla Disco Volante, passando per SZ e Brera. Immancabile il trilobo e lo scudo tipico di Alfa.

Gli interni creano un bel gioco tra l’alluminio, la pelle e l’Alcantara. La dotazione tecnologica è avanzata, una vettura sempre più connessa che guarda sia al conducente che agli altri occupanti. Il D.N.A. di Alfa Romeo sulla Tonale si fa ancora più interessante: “Dynamic” diventa “Dual Power“, per il massimo output dal motore termico e da quello elettrico; “Natural” ottimizza la performance e la gestione dell’equilibrio tra i motori; “Advance E” gestisce le prestazioni in modalità completamente elettrica.

Oltre alla Tonale, al Parco del Valentino ci sarà una Giulia Quadrifoglio in livrea speciale, cioè nell’inedita tinta Ocra, che dopo averla adocchiata per la prima volta nella recente Mille Miglia, stavolta parteciperà ad una esibizione in movimento. La particolare colorazione è un’eredità diretta di quella che fu la sua antesignana degli anni ’60 e ’70. Un’altra novità è Stelvio Ti equipaggiato con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4, capace di realizzare prestazioni eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi e velocità massima di 230 km/h. La sigla Ti fa parte della storia di Alfa, “Turismo Internazionale”, ed è sinonimo delle auto del Biscione più accattivanti e tecnologiche.