Chi non ha mai sognato di vivere il brivido su una rossa fiammante? Enzo Ferrari, il genio visionario dietro il mito dell’automobilismo italiano, ha trasformato il sogno in realtà. Nato il 18 febbraio 1898 a Modena, la sua storia inizia in una modesta casa di campagna, oggi trasformata in un museo che attira appassionati da tutto il mondo.

Enzo Ferrari, una storia unica

La vita di Ferrari non è stata priva di sfide. A soli 18 anni, perse il padre e il fratello, assumendo il ruolo di capofamiglia e abbandonando gli studi. Ma proprio da queste avversità è emersa la sua straordinaria determinazione. La scintilla della sua passione per le competizioni automobilistiche si accese nel 1908, assistendo alla Coppa Florio a Bologna. Da quel momento, nonostante un iniziale rifiuto da parte della Fiat, Ferrari non si arrese mai.

Dopo un periodo nell’artiglieria alpina durante la Grande Guerra, iniziò la sua carriera nel mondo delle corse come collaudatore, debuttando nel 1919 alla Parma-Poggio di Berceto. Ma la vera svolta arrivò nel 1947, con la fondazione della leggendaria Scuderia Ferrari a Maranello. Questa casa automobilistica non solo rivoluzionò il design e la tecnologia delle auto da corsa, ma ridefinì l’intera industria automobilistica.

L’eredità del Drake

L’eredità di Ferrari va ben oltre le vittorie in pista. Il suo spirito romantico e il suo ottimismo, uniti a una visione imprenditoriale senza precedenti, hanno creato un marchio che incarna il massimo dell’eccellenza italiana. Ancora oggi, la Ferrari continua a ispirare generazioni di appassionati e professionisti, simbolo indiscusso di innovazione e prestigio.