Mercedes-Benz: un eActros per la Pfenning Logistics

Anche il mondo dei truck subisce il fascino dell’elettrico come dimostra il Mercedes-Benz eActros che sarà utilizzato a Mannheim dal fornitore di servizi logistici Pfenning Logistics. Il suo compito sarà quello di approvvigionare lo stabilimento Mercedes-Benz di Mannheim dove più di 5.100 dipendenti producono motori ed i relativi componenti per i veicoli industriali di tutte le divisioni Daimler a livello mondiale.

La consegna ufficiale si è svolta nell’area del magazzino esterno dello stabilimento, situato lungo la Spreewaldallee, a nord-est di Mannheim, a circa otto chilometri dalla fabbrica, e segue quella nell’ottobre del 2018 di un analogo truck al produttore di calcestruzzo e leganti TBS Transportbeton di Mannheim.

Tutti e due questi veicoli sono parte integrante della ‘Innovation Fleet’ eActros per la sperimentazione dei truck pesanti a trazione elettrica nell’impiego operativo presso diversi Clienti. Nello specifico per la Pfenning Logistics l’eActros trasporta pezzi di ricambio e componenti dal magazzino esterno allo stabilimento di Mannheim percorrendo in due turni circa 160 chilometri al giorno. Chiaramente, la sua autonomia massima di 200 chilometri è una garanzia sulle potenzialità di questo truck ad impatto zero, le cui batterie vengono ricaricate ogni sera nel magazzino esterno.

“Il nostro stabilimento si sta riorganizzando a fondo per supportare al meglio un futuro sostenibile e competitivo. Anche noi, nel settore della logistica, ci confrontiamo con tecnologie avveniristiche. Questo è il motivo per cui supportiamo Pfenning nell’impiego dell’eActros, un veicolo silenzioso ed a zero emissioni locali, per le consegne della componentistica nel nostro stabilimento. Attendiamo con grande interesse i risultati della sperimentazione pratica”. Ha affermato Thomas Grobel, Responsabile Logistics Planning presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Mannheim.