Peugeot e-208, partner del Jova Beach Party

La nuova Peugeot e-208, prima vettura 100% elettrica della Casa del Leone, rappresenta il primo importante passo verso il processo di elettrificazione della gamma del Costruttore francese, rappresentato dall’hashtag #UnboringTheFuture.

L’obiettivo del Costruttore transalpino è quello di viaggiare verso un futuro sempre più ecosostenibile, proponendo e sfruttando tecnologie sempre più all’avanguardia e sofisticate: la nuova e-208 incarna al meglio questa ambiziosa evoluzione della mobilità, grazie all’uso della tecnologia “full electric” in grado di coniugare zero emissioni di CO2 e particolato con vibrazioni e rumore nulli, il tutto condito da elevato piacere di guida. Per comunicare e diffondere la propria idea di mobilità sostenibile, la Casa del Leone ha scelto il Jova Beach Party: non si tratta di un tradizionale concerto, perché questo evento punta ad offrire una nuova esperienza artistica concentrata su un’inedita frontiera dell’intrattenimento dal vivo capace di mescolare in maniera sapiente il divertimento con l’ecosostenibilità.

Un evento in pieno stile Peugeot

Il Jova Beach Party prevede 17 tappe che si svolgeranno dal 6 luglio fino al 31 di agosto dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte in un crescendo di divertimento e allegria contagiosa offerta anche dall’animazione targata Peugeot, dove la protagonista indiscussa sarà ovviamente la nuova e-208. Durante le varie tappe della manifestazione, il pubblico avrà la possibilità di provare il primo Dancing Virtual Test Drive di e-208: tramite l’uso di una speciale pedana dotata di appositi sensori, i partecipanti suddivisi a gruppi di quattro potranno ballare su di essa e produrre energia pulita che verrà utilizzata per muovere all’interno di uno schermo una e-208 virtuale lungo un percorso. Il gruppo di persone che con l’energia prodotta dai propri movimenti riuscirà a far arrivare l’auto alla fine del percorso vincerà questa appassionate sfida “green”.

La Peugeot e-208 è spinta da un motore elettrico in grado di sviluppare ben 136 CV e 260 Nm di coppia, numeri che offrono prestazioni dichiarate che parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in soli 8,1 secondi. L’unità elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio che con una sola carica promette un’autonomia d’esercizio di ben 340 chilometri secondo il nuovo ciclo WLTP. Queste caratteristiche tecniche unite al Peugeot i-Cockpit puntano ad offrire una combinazione vincente per un inedita e coinvolgente mobilità, libera da combustibili fossili ed inquinanti.