Bmw punta sull’elettrificazione: 21 modelli full e plug-in hybrid e 71 mild hybrid

L’obiettivo della Casa di Monaco è di offrire entro il 2030 più di 7 milioni di veicoli Full Electric e Plug-in Hybrid.

Per il Gruppo Bmw, la salvaguardia dell’ambiente è una priorità da non sottovalutare, infatti il costruttore tedesco ha deciso di confermare il suo impegno per gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima, concentrando le proprie energie sullo sviluppo e la continua espansione della mobilità elettrica. Il Gruppo, che controlla i brand Bmw e Mini, ha presentato nel corso di uno speciale evento la sua gamma di vetture elettrificate, composte da ben 21 modelli Full e Plug-in Hybrid e da ben 71 Mild Hybrid; inoltre è stato fatto il punto sugli ambiziosi obiettivi dei due marchi, pronti ad offrire entro il 2030 più di 7 milioni di veicoli ibridi (Full e Plug-in).

Electrifyou

Per fare toccare con mano le caratteristiche di questi modelli ecosostenibili, Bmw ha deciso di organizzare un evento itinerante aperto al pubblico battezzato “electrifyou” che farà tappa a Milano nel weekend del 3 e 4 ottobre, dopo il successo ottenuto a Roma ne giorni 26 e 27 settembre.

Durante questi appuntamenti saranno esposti al pubblico tutte le novità “green” dei brand Bmw e Mini, come ad esempio la Bmw iX3, SUV 100% elettrico con 460 km di autonomia e 286 CV di potenza che debutterà sul mercato alla fine dell’anno, non manca la Mini Cooper SE elettrica, ma anche la stupefacente show car Bmw Vision iNEXT che anticipa la versione di serie attesa nel 2021. L’impegno di Bmw verso i veicoli a zero emissioni non coinvolge solo le automobili, infatti nel suo portafoglio può contare sul maxi scooter elettrico Bmw C Evolution e sulle e-bike dotate di pedalata assistita.

Di seguito riportiamo le date e le città dove si svolgerà l’evento Electrifyou dedicato ai test drive della gamma elettrificata di Bmw e Mini:

3-4 ottobre, Tenoha Milano – Via Vigevano 18 – Milano

10-11 ottobre, Città della Scienza – Via Coroglio, 57/104 – Napoli

17-18 ottobre, Dumbo Space – Via Camillo Casarini, 19 – Bologna

24-25 ottobre, Stazione Leopolda – Viale Fratelli Rosselli, 5 – Firenze

Obiettivi ambiziosi

I veicoli elettrificati targato Bmw Mini vengono distribuiti in oltre 74 paesi sparsi in tutto il globo, inoltre in questi mercati sono stati venduti oltre mezzo milioni di veicoli “green” fino al 2019. Secondo le previsioni, entro la fine del 2019 le vendite dei veicoli elettrificati raggiungere la soglia di un milione. Questa crescita esponenziale non si è fermata nemmeno durante il difficile periodo che stiamo vivendo, legato alla pandemia globale da Coronavirus: basti infatti pensare che nonostante le restrizioni legate al lockdown, nei primi sei mesi di quest’anno le vendite del Gruppo Bmw sono aumentate rispetto al medesimo periodo del 2019.

Come accennato in precedenza, il colosso teutonico punta a distribuire in tutto il mondo – entro il 2030 – più di sette milioni di veicoli con powertrain elettrificato, due terzi dei quali 100% elettrici. Se il target sarà raggiunto, le emissioni prodotte dai veicoli del Gruppo tedesco (per chilometro percorso) scenderanno di circa il 40% entro il 2030.

