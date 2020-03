Honda e:Progress, la ricarica elettrica flessibile ed economica

Honda ha reso noti alcuni dettagli di e:Progress, il nuovo servizio di ricarica per auto elettriche che sarà lanciato nel corso dell’anno.

Honda si prepara a lanciare e:Progress, un nuovo servizio per la ricarica elettrica che promette flessibilità d’uso e tariffe economiche.

La novità e:Progress debutterà entro l’anno e sarà offerta inizialmente in Gran Bretagna, per poi sbarcare in seguito in Germania e quindi negli altri paesi europei. Per la sua realizzazione, Honda si è avvalsa della collaborazione con Moixa, azienda specializzata nella ricarica intelligente e nell’immagazzinamento di energia, e Vattenfal, società energetica svedese che si posiziona tra le protagoniste europee del settore.

Con Power Charger ed e:Progress la ricarica è rapida e intelligente

Con e:Progress la casa giapponese offrirà ai clienti in possesso di automobili elettriche l’accesso a un sistema di ricarica intelligente che sarà erogato tramite il Power Charger, il dispositivo domestico atteso sul mercato entro l’estate in concomitanza con l’arrivo dell’elettrica Honda e.

A fornire l’elettricità sarà Vattenfal, che per l’occasione offrirà delle tariffe flessibili in base alla fascia oraria e caratterizzate da un costo che si annuncia contenuto. Attraverso la tecnologia di ricarica GridShare di Moixa, i clienti avranno a diposizione un’applicazione per smartphone tramite cui impostare alcuni parametri per la ricarica, come ad esempio l’orario preferito, e poi lasciar fare tutto al sistema in piena autonomia. Infatti, e:Progress consentirà di rifornire le batterie delle auto elettrificate ottimizzando la gestione della rete in rapporto alla domanda di energia.

Energie rinnovabili la soluzione per ridurre le emissioni

Jorgen Pluym, Project Leader per la gestione dell’energia di Honda Motor Europe, ha commentato la novità spiegando che: “L’introduzione del servizio segna un punto di svolta per Honda nello sviluppo della gestione dell’energia in Europa, e rappresenta il punto culminante di tutto il lavoro condotto fino ad oggi per creare valore aggiunto ai clienti di auto EV. e:Progress è il primo passo di Honda verso un modello di business dei servizi nel settore dell’energia, e continueremo a investire in questo settore e a farlo crescere, muovendoci nella direzione dell’elettrificazione e della crescente diffusione dei veicoli elettrici”.

Particolarmente importante è infine la possibilità di attingere a fonti di energia rinnovabili come quelle eolica, solare e idroelettrica. Tutto ciò si inserisce perfettamente nella strategia di Honda che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 entro i prossimi dieci anni.

