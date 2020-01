Tesla: il bozzetto di un nuovo modello per la Cina

Tesla rilascia un bozzetto di un modello compatto progettato e sviluppato dalla divisione cinese. Il design è molto familiare a modelli già in gamma.

Tesla prepara un nuovo modello compatto, naturalmente elettrico, sviluppato dal centro di ricerca e sviluppo con sede in Cina. Elon Musk aveva annunciato l’arrivo di un nuovo modello in occasione dell’avvio delle consegne delle Model 3 prodotte nell’imponente fabbrica di Shanghai. Il magnate americano aveva dichiarato che il nuovo modello sarebbe stato sviluppato proprio dalla divisione cinese della compagnia. Nel frattempo è stato rilasciato un bozzetto di quello che potrebbe essere il futuro veicolo prodotto da Tesla.

Un design familiare

Il bozzetto arriva direttamente dall’account WeChat della Tesla insieme all’annuncio per la ricerca di nuovi talenti cinesi nel campo del design. A giudicare il progetto della nuova vettura, sembra strizzare l’occhio alla Model Y e ad altre vetture di Tesla, anche grazie alle sue proporzioni che non sono molto differenti rispetto ai modelli della gamma odierna. Con la Model Y condivide specialmente alcuni tratti del frontale, ma si discosta da essa specialmente per la forma del posteriore, decisamente più personale e compatto della “sorella”.

Quale futuro per il modello?

Altre parti dell’auto, come i passaruota e le minigonne, sono rese più accentuate in modo voluto, come fanno spesso i designer sui primi bozzetti. Per il momento non ci è dato sapere con certezza se questo disegno anticipi quelle che saranno le linee del futuro modello globale disegnato in Cina, oppure se si tratti di uno dei bozzetti preliminari della Model Y.

Tesla Cyberquad: le foto Vedi tutte le immagini +7