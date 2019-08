Opel: Corsa-e Rally al Salone di Francoforte 2019

Opel guarda al futuro dell’automobile elettrica e dà vita ad una Corsa speciale per gareggiare nelle competizioni a zero emissioni. Ecco le specifiche.

In anteprima mondiale al Salone di Francoforte 2019 ci sarà la Opel Corsa-e Rally, la prima vettura da rally completamente elettrica prodotta da Opel, una grandissima novità, pronta a segnare un’epoca. Il modello di base è la Opel Corsa-e, convertito in versione da rally per competere nelle gare di questa disciplina sportiva a quattro ruote. Infatti, nel 2020 si darà il via alla competizione chiamata Adac Opel e-Rally Cup, il primo monomarca elettrico al mondo di questo tipo riservato a vetture a batteria. Per l’occasione, l’Azienda di Rüsselsheim ha deciso di produrre 15 vetture, in vista della prima stagione, destinate ai clienti ad un prezzo che sarà inferiore ai 50.000 Euro.

Corsa-e Rally: specifiche

La vettura tedesca avrà un motore elettrico sincrono da 136 CV e 260 Nm alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh, con un peso totale della vettura di 1.400 kg. Non avrà la trazione integrale, ma quella anteriore gestita da un differenziale Torsen, mentre per le sospensioni ci sono delle specifiche pensate per i rally. L’impianto frenante è composto da regolazioni personalizzate per il recupero dell’energia, e da pinze a quattro pistoncini con dischi anteriori ventilati da 232 mm e posteriori da 264 mm con freno a mano idraulico. Il pacchetto da rally viene ultimato con roll cage, sedili da gara con cinture a cinque punti, un estintore ad azionamento elettrico e un cruscotto da competizione con data logger integrato.

Adac Opel e-Rally Cup

La Corsa-e Rally nasce anche per dare un’opportunità ai giovani piloti di mettersi in mostra, proprio come accadeva con la Opel Adam. Il nuovo Adac Opel e-Rally Cup si correrà durante i round del campionato tedesco di rally e altri eventi selezionati. L’inizio del campionato è previsto per l’estate 2020, dopo di che ci saranno almeno dieci turni di qualificazione fino al 2021, che formeranno una cosiddetta “Super Stagione”. Ci sarà una nuova edizione della fortunata ADAC Opel Rally Academy, fondata nel 2016, come primo livello. All’epoca, oltre 1.000 giovani hanno mostrato il loro interesse per l’esclusivo “casting rally”, che ha portato direttamente all’ADAC Opel Rally Cup i partecipanti più talentuosi. Questo concetto di successo sarà continuato ed esteso al massimo livello internazionale di questo sport. Dopo essersi diplomati all’Accademia e all’ADAC Opel e-Rally Cup, i migliori giovani piloti passeranno al Campionato europeo Junior Rally con la nuova Opel Corsa R2. L’integrazione di Opel nel Groupe PSA offre ulteriori possibilità per i migliori talenti: infatti chi sarà meritevole potrà trovare un sedile in Peugeot che compete con potenti macchine FIA ​​R5 e successivamente in Citroën che corre nel WRC.

