Moto Guzzi V7 III Night Pack: per brillare nella notte

Sulla Moto Guzzi V7 III fa il suo esordio il Night Pack, che dà una spinta di modernità a un modello estremamente classico. Prezzo a partire da 8.590 euro.

La Moto Guzzi V7 III Stone è una delle Classic più amate in circolazione, resta una delle più vendute nel Bel Paese, ma anche fuori dai confini italiani continua a mietere successi e consensi. Piace in tutte le sue versioni indistintamente, e sono moltissime le declinazioni di questa moto. Si tratta di una due ruote che dà il meglio di sé nelle lunghe distanze, nei viaggi, ma al tempo stesso possiede un’anima sportiva e racing, che si sposa perfettamente con il suo aspetto dalla grande personalità. Per capire le sue potenzialità sportiveggianti, bisogna considerare che questo modello è protagonista recentemente anche del Trofeo Fast Endurance.

Adesso Moto Guzzi per la sua V7 III propone un aggiornamento, il Night Pack, che le dona un’iniezione di modernità in più, pur mantenendo intatte tutte le caratteristiche classiche, compreso il faro tondo. La Night Pack si aggiunge a una lista di versioni che comprende anche: Stone, Special, Racer, Rough, Milano e Carbon. L’ultima arrivata, però, si avvale di un interessante impianto di illuminazione full LED, indicatori di direzione compresi. Le altre modifiche riguardano lo spostamento più in basso del faro anteriore e della strumentazione, così come per il nuovo parafango posteriore, adesso più corto, che integra il supporto del portatarga e della luce stop, che è stato a sua volta rinnovato. Per completare il quadro completo di questo nuovo pacchetto, ci sono delle aggiunte anche per quanto riguardo la sella, adesso con termosaldature e logo Moto Guzzi ricamato.

Le colorazioni a disposizione sono: Nero Ruvido, Bronzo Levigato e Blu Pungente. Il prezzo è invece di 8.590 Euro f.c.