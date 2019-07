Curtiss Motorcycles presenta Hades, nuova custom elettrica

Curtiss Motorcycles dopo i modelli Hera e Zeus, lancia il prototipo di una custom elettrica, la Hades. Design avveniristico e soluzioni tecniche all’avanguardia.

L’arrivo sul mercato della Harley-Davidson LiveWire ha acceso i riflettori su un settore delle due ruote molto particolare come quello delle custom elettriche e quindi a zero emissioni. Per questo motivo entra in gioco Curtiss Motorcycles che presenta la sua personalissima interpretazione del genere, lanciando la Hades, un prototipo di custom elettrica che proverà a conquistare sempre più consensi tra gli appassionati che cercano qualcosa di alternativo. Il costruttore si cimenta in questa nuova sfida dopo i primi modelli Hera e Zeus, che tanto sono piaciuti, ma adesso con il nuovo progetto Hades si prova ad innalzare l’asticella. Le sue forme sono uniche e avveniristiche, di sicuro non si tratta di una moto che può passare inosservata.

Questa non banalità si traduce nell’utilizzo di un telaio diviso in due parti, a causa del posizionamento nel mezzo dell’ammortizzatore orizzontale, che fa da cornice al propulsore elettrico in grado di erogare ben 217 cv. La Hades ha una forma che ricorda quella di un missile, capace di far oscurare senza tanti complimenti la particolarissima forcella anteriore che ricorda una sciabola. Ogni dettaglio, ogni elemento segue la filosofia del minimal, tanto in voga in questi ultimi tempi. Tutto è essenziale, compreso il sellino sospeso sulla ruota posteriore.

JT Nesbitt, designer della Hades spiega come ogni scelta adottata non sia stata lasciata al caso: “Il nostro obiettivo con Hades è quello di costruire una moto con il minimo dispendio di energie, non solo per quanto riguarda il funzionamento, ma anche per la costruzione. La maggior parte delle componenti utilizzate ha più di uno scopo. Come Miles Davis, stiamo interpretando il minor numero possibile di note per trasmettere l’emozione: questo è il minimalismo”.

La Hades potrebbe entrare in produzione nel 2020, ma il suo prezzo non sarà per tutte le tasche. Si parla di 75.000 dollari, calcolato sulla base della grande artigianalità e della cura che è stata usata per la sua realizzazione.