KTM: promozioni sulla gamma fino al 31 agosto

La casa austriaca prolunga le promozioni per i suoi modelli fino al 31 agosto. Tante soluzioni pensate per i vari modelli di KTM.

Durante il periodo estivo ci sarà l’opportunità di portarsi a casa una nuova KTM, dalla più piccola Duke 125 fino all’ammiraglia 1290 Super Adventure S, il tutto ad un prezzo vantaggioso per il cliente. La promozione per le moto di origine austriaca è valida fino al 31 agosto prossimo. Nello specifico le iniziative si chiamano Power Duke, Trade In e Summer Touring, dedicate rispettivamente alle 125 e 390 DUKE, alla 1290 SUPER DUKE R e alla 1290 SUPER ADVENTURE S.

Nello specifico la Power Duke è dedicata a chi vuole comprare una KTM 125 DUKE o una 390 DUKE, il quale avrà compreso nel prezzo l’impianto di scarico Akrapovič “Slip On” del valore di 600 Euro (prezzo di listino al pubblico, IVA compresa).

La promozione Trade In è invece destinata a chi vuole acquistare una 1290 SUPER DUKE R nuova, per la quale i concessionari KTM riconosceranno una supervalutazione dell’usato in permuta di ben 1.000 euro.

Con Summer Touring si può invece rendere ancora più completa e raffinata la 1290 Super Adventure S grazie all’apposito kit di borse laterali, un omaggio del valore di ben 995 euro, che i concessionari KTM forniranno insieme alla moto.

Oltre a quanto già descritto, l’azienda austriaca ha a disposizione il KTM Finance e il programma Start Now grazie al quale il cliente è libero di restituire la moto senza alcun impegno, tenerla versando l’importo del valore futuro garantito o chiedere un nuovo finanziamento per continuare a pagare con rate mensili, o semplicemente cambiarla con un nuovo modello KTM potendo contare su una valutazione certa e sicura del suo usato.