KTM 790 Adventure Rally: versione in serie limitata

La KTM 790 Adventure che è stata presentata per la prima volta ad EICMA 2018 e da qualche mese è arrivata nelle concessionarie con grande soddisfazione di tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di vederla e gustarla dal vivo. Si parla di una moto destinata al fuoristrada più puro, che ha fatto la felicità di coloro che amano in particolar modo questo tipo di disciplina su due ruote. Al fianco dei modelli standard e R, quest’ultimo dall’indole più fuoristradistica ed equipaggiato con sospensioni WP completamente regolabili, adesso ci sarà la 790 Adventure Rally una sorta di evoluzione ancora più completa e performante. Il fatto è che sarà realizzata in serie limitata di soli 500 pezzi, una moto estrema ed esclusiva.

Questa moto si distingue per una forcella WP XPLOR PRO 7548 che adopera l’esclusiva tecnologia Cone Valve che è in grado di offrire un’azione più fluida e con una capacità di regolazione sostanzialmente illimitata, assicurando maggior comfort e migliori prestazioni su ogni superficie. Tra le novità anche il monoammortizzatore WP XPLOR PRO 6746, realizzato sulla base dell’esperienza ottenuta da KTM nelle varie discipline rallistiche. Quest’ultimo migliora lo smorzamento e la trazione. La dotazione è provvista anche di scarico Akrapovič, protezioni del serbatoio in fibra di carbonio e cambio elettronico Quickshifter+. In più vanno aggiunti cerchi e camere d’aria fatto in modo più stretto che consentono di calzare pneumatici più adeguati al fuoristrada estremo, come l’indole di questa moto vuole, una sella piatta per rendere gli spostamenti longitudinali più facili e pedane Rally adatte all’utilizzo di stivali da fuoristrada. Sono inediti anche il colore, le grafiche, il parabrezza e le alette trasparenti posizionate sotto il faro anteriore. Per il prezzo e la commercializzazione, la Casa madre non ha ancora rilasciato dati ufficiali.