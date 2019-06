KTM: arriva la promozione per la Duke 125

Arriva l’estate e con essa arrivano le promozioni riguardanti le due ruote. Non fa eccezione a questa regola la KTM Duke 125 che riceve una promozione dedicata in questo periodo dell’anno. Questo speciale finanziamento chiamato Start Now di KTM Finance consente infatti diverse possibilità di acquisto a seconda delle preferenze del cliente, che al termine del periodo di rateizzazione potrà scegliere se tenere la moto, restituirla, richiederne un altro per continuare a pagare con le rate oppure scegliere un nuovo modello contando sulla valutazione dell’usato.

Nello specifico si accede a questo finanziamento con un piccolo anticipo di 130 euro, a cui seguiranno 35 rate mensili ognuna di 90 euro, con una maxirata finale di 2.142,75 euro – TAN 4,44% (tasso fisso) – TAEG 6,90% (tasso fisso). Arrivati al momento del termine del periodo della rateizzazione, il cliente liberamente può scegliere di restituire la moto senza alcun impegno, tenerla versando l’importo del Valore Futuro Garantito o può chiedere un nuovo finanziamento per continuare a pagare con rate mensili, o infine può decidere di cambiarla con un nuovo modello KTM potendo contare su una valutazione certa e garantita del suo usato. Per saperne di più basta recarsi ad una concessionaria autorizzata KTM.

Nello specifico la KTM Duke 125 è una moto spinta da un monocilindrico raffreddato a liquido da 124 cc, 15 CV di potenza e 12 Nm a 8.000 giri. Ciclisticamente ha una forcella WP a steli rovesciati da 43 mm, un telaio a traliccio in tubi d’acciaio e freno a disco all’anteriore da 300mm con ABS. Il peso è contenuto in soli 137 chilogrammi. Prezzo di listino: 4.749 euro.