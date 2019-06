Kymco: tante novità per la gamma 2019

La nuova normativa Euro 4 non spaventa Kymco, che porta tanti aggiornamenti per la sua gamma di ciclomotori che va dal People S 50 all’Agility R16 50 4T Plus, senza tralasciare il Like 50 4T e il sempreverde Agility 50 R12.

Partendo dal People S 50 4T, che è uno scooter a ruota alta con un capiente vano sotto sella, in cui la casa taiwanese offre di serie parabrezza e bauletto in tinta. Uno scooter leggero e maneggevole, dalla guida semplice e ben fruibile, con cupolino e schermo fari rinnovati, e una nuova tinta per gruppo di scarico, carter motore, steli forcella e portapacchi. Interessante anche il livello dei consumi, inferiori a 2,3 lt/100km, col nuovo motore 4 tempi Euro 4 ad iniezione elettronica. Disponibile in due varianti di colori Antracite Scais Opaco e Blu Garda, viene venduto al prezzo di 2.590 f.c.

L’Agility 50 R16 4T Plus è uno scooter comodo, agile, pratico e perfetto per muoversi nel traffico garantendo sempre il massimo comfort a costi di gestione competitivi. La cura del progetto e l’attento studio sull’efficienza della combustione portano questo scooter a consumare veramente poco: con un solo litro di benzina si percorrono oltre 43 km. Disponibile in due colori Antracite Scais Opaco e Grigio Dossena, è in vendita al prezzo di 2.090 euro franco concessionario.

Il Like 50 4T adopera un motore quattro tempi a iniezione elettronica Euro 4 reso più potente e silenzioso e dall’erogazione più fluida. Viene migliorata anche la dinamicità, grazie a una ciclistica nuova con telaio a doppia culla, nuove sospensioni e al riposizionamento del serbatoio in posizione più centrale. Maggiore capacità e comfort del sottosella che può contenere un casco jet ed è accessibile con chiave dal rotore accensione. Disponibile in tre colorazioni (Antracite Scais Opaco, Bianco Ice e Blu Grada) al prezzo di 2.390 f.c.

L’Agility 50 R12 è un evergreen che nella sua versione più aggiornata garantisce un maggior comfort grazie alla nuova sella lunga e al manubrio più alto. Grande capacità di carico grazie alla pedana piatta, al vano sottosella e al portapacchi. Come stile si presenta essenziale e minimalista, contraddistinto dai caratteristici fascioni antigraffio dello scudo, adatto ad un pubblico giovanile e frizzante. Disponibile nel colore Nero Maggiore al prezzo di 1.790 f.c.