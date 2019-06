Kymco: sconti per X-Town 300i ABS

Kymco propone nel momento più caldo dell’anno, quando si riscopre il piacere di guidare una moto o uno scooter, degli sconti che potranno fare gola a tutti coloro che sono interessati ad acquistare il nuovo X-Town 300i ABS. Infatti la Casa di Taiwan propone uno sconto addirittura di 900 euro, che corrisponde al prezzo di listino della 125. L’offerta andrà avanti per tutto il periodo estivo, infatti scattata il primo giugno avrà termine il 10 settembre. La promozione si chiama “Rinnova rottamando” che permette di portare a casa una X-Town 300i ABS con una spesa di soli 3.750 euro.

Oltre al prezzo favorevole, tramite i Kymco Servizi Finanziari, nascono altre possibilità per saltare in sella a uno degli scooter di questo noto brand. Ci sono molteplici modi di finanziamento e tutta la gamma è coperta dalla garanzia Kymco 5PRO di 5 anni a chilometraggio illimitato. Incluso nel prezzo, poi, un anno della polizza Kymco Care, per il rientro del mezzo in caso di avaria.

Tornando al X-Town 300i ABS, si parla di un veicolo dal grande confort, dall’ottima fruibilità e ideale per coprire lunghe distanze. La comodità è garantita dalla sezione di ammortizzatori posteriori regolabili su cinque posizioni, che contribuiscono a filtrare le asperità del manto stradale. La particolarità di questo modello è il sistema antibloccaggio Bosch che permette di ridurre significativamente il rischio di caduta e lo spazio di arresto. Di serie il pacchetto è completato dai fari anteriori con luci a led e dalla nuova strumentazione dotata di misuratore della temperatura esterna che si aggiungono alla distintiva unicità del faro posteriore a “X”. Non mancano poi la luce di cortesia e la capacità ampia del vano sottosella, che può stivare un casco integrale e un casco jet.

Le colorazioni disponibili per X-Town 300i ABS sono due: antracite Scais opaco e il nero Odolo opaco.