Husqvarna TE/FE: tutte le novità della gamma 2020

Husqvarna ha presentato tutte le novità che riguardano la nuova gamma enduro delle sue moto TE/FE, in cui ci saranno tanti cambiamenti per quanto riguarda telaio, sospensioni e motore. Sono promessi così dei miglioramenti assoluti in termine di prestazioni e anche per quanto riguarda la maneggevolezza di cui Husqvarna si è sempre fatta vanto. Il telaio offre maggiore rigidezza flessionale e torsionale assicurando maggior stabilità e feeling di guida. Sono stati rivisti anche tanti altri elementi, come ad esempio i telaietti reggisella, adesso in carbonio che consentono di risparmiare circa 250 grammi.

Aggiornamenti anche per la forcella WP XPLOR da 48 mm, che vede arrivare un nuovo pistone e una diversa taratura, e per il monoammortizzatore WP XACT aggiornato con nuovo pistone principale e diversa taratura. In entrambi i casi le novità garantiscono uno smorzamento più costante, riducendo i “rischi” di fondo corsa. Garantiti dei miglioramenti del rendimento sui fondi dissestati, con conseguente aumento delle performance in gara.

Anche i motori 4 tempi sono stati rivisti per avere delle prestazioni maggiori e una miglior dinamicità, mentre i 2 tempi dei modelli TE 250i e TE 300i presentano un nuovo cilindro che aumenta le prestazioni e sono stati ruotati di 1° in avanti per aumentare il carico sulla ruota anteriore. Rivisti in modo totale anche gli impianti di scarico. Tra i modelli TE, va inoltre sottolineato l’arrivo dell’inedita TE 150i, dotata di motore 2 tempi compatto e corposo alimentato a iniezione elettronica come le maggiori 250/300.